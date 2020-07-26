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В Берлине автомобиль влетел в толпу людей: много раненых

26 июля, 13:04

Валентина Мартынюк Валентина Мартынюк

Трое пострадавших получили серьезные травмы

В столице Германии Берлине автомобиль въехал в толпу людей. В аварии пострадали минимум семь человек.

Как сообщает Bild, инцидент произошел сегодня утром, 26 июля, на площади у городского зоопарка. Как выяснилось, Mercedes сначала выехал на тротуар, а потом влетел в толпу.

В местной полиции рассказали, что автомобиль двигался на большой скорости. В ДТП пострадали минимум семь человек, трое из них получили серьезные травмы. Одного пострадавшего придавило автомобилем – его доставали спасатели.

Примечательно, что правоохранители рассматривают случившееся как несчастный случай. По их версии, водитель потерял контроль над транспортным средством. Также известно, что мужчине 24 года, а у автомобиля был номерной знак из Эстонии.

Напомним, не так давно вблизи Нюрнберга на юге Германии произошло масштабное ДТП. Вследствие столкновения 17 автомобилей погиб один человек, многие получили ранения.

Кроме того, ранее из-за обильного града вблизи немецкого города Шварц столкнулось полсотни авто, из которых несколько оказались не подлежащими ремонту.

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ДТП Германия берлин автомобили толпа раненные

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