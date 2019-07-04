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В Берлине горит крупнейший вьетнамский рынок

4 июля, 21:01

Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых виден большой столб дыма

Фото: соцсети
Фото: соцсети.

В немецкой столице произошел пожар на вьетнамском рынке Don Xuang Center. Об этом сообщает Garda World.

"По имеющимся данным, пожар возник на вьетнамском рынке в Берлине 4 июля; (рекомендуется — ред.) избегать этого района", – говорится в сообщении.

Как отмечается, пожар произошел на рынке Dong Dong Center, расположенном в районе Лихтенберга в Берлине в полдень по местному времени.


Очевидцы публикуют в соцсетях видео, на которых виден большой столб дыма, поднимающегося в небо над рынком. Детали инцидента выясняются. Информации о пострадавших пока нет.

Напомним, в мае в Харькове произошел пожар на рынке "Барабашово", в результате которого были повреждены три автомобиля и торговое строение. Общая площадь пожара составила 80 квадратных метров. По предварительной информации, в сгоревшем помещении занимались приготовлением пищи. Причину инцидента и сумму нанесенного ущерба устанавливают эксперты.

Ранее мы писали, что в Киеве горел рынок "Березняки". По прибытию на место происшествия пожарные установили, что огонь вспыхнул в киоске по продаже одежды, а позже перекинулся на соседние торговые точки.

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Тег рынок, Германия, пожар

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Укринформ

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