В Берлине из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта
Через час стало известно об отсутствии угрозы
Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд.
Об этом сообщает Berliner Morgenpost.
Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.
Пассажиров при этом попросили подождать на улице.
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Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.
Как сообщалось, ранее один из терминалов аэропорта Франкфурта эвакуировали в связи с несанкционированным проникновением человека в зону безопасности.
Недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.
А в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва – Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.