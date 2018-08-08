В Берлине из-за секс-игрушки закрывали часть аэропорта

Через час стало известно об отсутствии угрозы

Секс-игрушка в багаже одного из пассажиров вызвала переполох в одном из терминалов аэропорта Берлин-Шенефельд.

Об этом сообщает Berliner Morgenpost.

Инцидент произошел в первой половине дня во вторник. Во время рутинного просвечивания багажа служба безопасности обнаружила подозрительный предмет и через короткое время полиция сообщила о закрытии части терминала D.

Пассажиров при этом попросили подождать на улице.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ Работу аэропорта Франкфурта восстановили после эвакуации

Через час стало известно об отсутствии угрозы и о том, что причиной задержки в работе была секс-игрушка одного из пассажиров. Аэропорт вернулся к привычному режиму работы.

Как сообщалось, ранее один из терминалов аэропорта Франкфурта эвакуировали в связи с несанкционированным проникновением человека в зону безопасности.

Недавно аналогичный инцидент произошел в аэропорту Мюнхена. Эвакуация терминала была проведена после того, как 40-летняя женщина проскочила мимо инспекторов безопасности.

А в московском аэропорту "Домодедово" задымился пассажирский самолет рейса Москва – Новосибирск. Никто не пострадал, всех пассажиров эвакуировали.