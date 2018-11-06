В Берлине надеются на скорейшее расследование дела Гандзюк

В Берлине глубоко обеспокоены смертью украинской активистки Катерины Гандзюк и требуют скорейшего и тщательного расследования нападения на нее, приведшего к гибели.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, сообщает Укринформ.

"Федеральное правительство встревожено смертью украинской активистки Катерины Гандзюк, которая мужественно была ангажирована в деле борьбы с коррупцией. Мы осуждаем трусливый заговор, в результате которого она умерла", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что дело должно быть прояснено как можно быстрее, а виновные – предстали перед судом. Арест пяти человек в ходе расследования показывает, что украинские власти действуют, отмечается в заявлении.

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"Германия же в свою очередь будет продолжать поддерживать инициативы гражданского общества против коррупции, как в других странах, так и в Украине", – говорится в документе МИД.

Берлин выражает глубочайшее сочувствие родственникам и друзьям Гандзюк.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ").

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.