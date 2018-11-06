В Берлине надеются на скорейшее расследование дела Гандзюк

Сегодня, 02:38

Берлин выражает глубочайшее сочувствие родственникам и друзьям Гандзюк

Фото: facebook.com/uakateryna
Фото: facebook.com/uakateryna

В Берлине глубоко обеспокоены смертью украинской активистки Катерины Гандзюк и требуют скорейшего и тщательного расследования нападения на нее, приведшего к гибели.

Об этом говорится в заявлении МИД ФРГ, сообщает Укринформ.

"Федеральное правительство встревожено смертью украинской активистки Катерины Гандзюк, которая мужественно была ангажирована в деле борьбы с коррупцией. Мы осуждаем трусливый заговор, в результате которого она умерла", – говорится в заявлении.

В нем подчеркивается, что дело должно быть прояснено как можно быстрее, а виновные – предстали перед судом. Арест пяти человек в ходе расследования показывает, что украинские власти действуют, отмечается в заявлении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

"Германия же в свою очередь будет продолжать поддерживать инициативы гражданского общества против коррупции, как в других странах, так и в Украине", – говорится в документе МИД.

Берлин выражает глубочайшее сочувствие родственникам и друзьям Гандзюк.

Напомним, 4 ноября стало известно о смерти Гандзюк. Отмечалось, что умерла она от обрыва тромба прямо в больнице. Активистка боролась с коррупцией в правоохранительных органах и среди чиновников, но в итоге на нее было совершено нападение – ее облили серной кислотой. Непосредственным исполнителем нападения на Гандзюк был Никита Грабчук. В частности, он вылил на активистку литр серной кислоты, в результате чего она получила 40% химических ожогов. Не так давно суд оставил подозреваемого в покушении под стражей.

Также стало известно, что следователи изменили квалификацию нападения на чиновника Херсонского горсовета, квалифицировав его как оконченное преступление по пунктам 4, 6, 11 и 12 ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины ("Умышленное убийство, совершенное группой лиц, из корыстных побуждений, с особой жестокостью, на заказ").

На смерть Гандзюк отреагировал и президент Петр Порошенко, который с визитом находится в Турции. Глава государства дал распоряжение правоохранителям – виновные в нападении на активистку должны быть наказаны.
убийство, нападение, расследование, берлин, фрг, Гандзюк

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Другие регионы

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

Стала известна причина смерти Екатерины Гандзюк

Вчера, 21:24

Церемония прощания с Екатериной Гандзюк состоится в Херсоне в 14:00 в среду, 7 ноября

Украина

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

Материалов следствия достаточно для доказательства вины заказчиков по делу Гандзюк - полиция

Вчера, 18:50

Вина исполнителей преступления, по словам зампредседателя Нацполиции, "обоснованно доказана"
Загрузка...

Украина

Фото: СБУ

Уголовное производство по "делу Гандзюк" в СБУ еще не поступило

Вчера, 17:50

В спецслужбе заявили – расследование не имеет практически никаких ограничений

Украина

Фото: facebook.com/uakateryna

Два "дела Гандзюк": почему ГПУ решила объединить производства и передать их в СБУ

Вчера, 17:50

По данным Гепрокуратуры, такое решение позволит более оперативно расследовать дело

Украина

Убийство активистки Екатерины Гандзюк: все, что нужно знать

Вчера, 17:30

Кем была Катя Гандзюк, кто именно выплеснул на нее серную кислоту и кому могла быть выгодна ее смерть

Украина

Екатерина Гандзюк. Фото: facebook.com/uakateryna

Заказчик может быть непростым: эксперт-криминолог указала на странность в "деле Гандзюк"

Вчера, 16:33

Есть две причины нападения на активистку – она кому-то не давала зарабатывать или использовать властные полномочия в обход закона, считает Маляр
Загрузка...