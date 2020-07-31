В Берлине напали на торговый центр: есть пострадавшие (фото, видео)

В Берлине, где ранее ограбили музей "штази", произошло новое нападение – на этот раз на торговый центр.
Инцидент произошел днем 31 июля в районе Кройцберг. В полиции считают, что нападавшие хотели совершить ограбление.
"Четверо мужчин совершили налет на отделение банка на площади Херманнплатц и распылили перцовый газ. Несколько человек пострадали", – гласит опубликованное в Twitter заявление берлинских полицейских.
Полиция Германии проводит спецоперацию – всех посетителей и работников торгового центра вывели. На месте присутствует большое скопление полицейских и много карет скорой помощи.
Ссылаясь на спасательную службу ФРГ, Bild сообщает как минимум об одинадцати пострадавших. Издание допускает, что целью грабителей могли стать, инкассаторов, которые как раз подъехали к ТЦ.
Район происшествия оцеплен, а метро проходит расположенные здесь станции без остановок.
Пока что неизвестно, удалось ли задержать грабителей.
Напомним, что в прошлом декабре в одном из магазинов в центре столицы Германии произошло ограбление со стрельбой.
Также ранее в Германии произошло другое громкое ограбление – в ноябре обокрали музей "Зеленый свод" в Дрезденском королевском дворце, который считался самой богатой коллекцией драгоценностей Европы. Всего добычей воров стали 11 полных объектов, а также части украшений.
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