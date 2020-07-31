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В Берлине напали на торговый центр: есть пострадавшие (фото, видео)

31 июля, 17:11

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

В центре немецкой столицы произошла попытка налета на отделение банка

В Берлине, где ранее ограбили музей "штази", произошло новое нападение – на этот раз на торговый центр.

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Инцидент произошел днем 31 июля в районе Кройцберг. В полиции считают, что нападавшие хотели совершить ограбление.

"Четверо мужчин совершили налет на отделение банка на площади Херманнплатц и распылили перцовый газ. Несколько человек пострадали", – гласит опубликованное в Twitter заявление берлинских полицейских.

Полиция Германии проводит спецоперацию – всех посетителей и работников торгового центра вывели. На месте присутствует большое скопление полицейских и много карет скорой помощи.

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Ссылаясь на спасательную службу ФРГ, Bild сообщает как минимум об одинадцати пострадавших. Издание допускает, что целью грабителей могли стать, инкассаторов, которые как раз подъехали к ТЦ.

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Район происшествия оцеплен, а метро проходит расположенные здесь станции без остановок.

Пока что неизвестно, удалось ли задержать грабителей.

Напомним, что в прошлом декабре в одном из магазинов в центре столицы Германии произошло ограбление со стрельбой.

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Также ранее в Германии произошло другое громкое ограбление – в ноябре обокрали музей "Зеленый свод" в Дрезденском королевском дворце, который считался самой богатой коллекцией драгоценностей Европы. Всего добычей воров стали 11 полных объектов, а также части украшений.

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