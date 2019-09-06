В Берлине неизвестный на Porsche влетел в толпу: есть погибшие

Неизвестный наехал на автомобиле Porsche на прохожих В Берлине. Погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.
Как информировала в Twitter пожарная служба Берлина, инцидент произошел в столичном районе Митте. "При этом погибли четыре человека, среди них маленький ребенок. Двое пострадали", — говорится в сообщении. Причина ЧП пока неизвестна.
Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.
Ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.
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