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В Берлине неизвестный на Porsche влетел в толпу: есть погибшие

6 сентября, 21:38

В результате ДТП погиб маленький ребенок

/ Фото: morgenpost.de

Неизвестный наехал на автомобиле Porsche на прохожих В Берлине. Погибли четыре человека, включая ребенка. Об этом сообщила газета Berliner Morgenpost.

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Как информировала в Twitter пожарная служба Берлина, инцидент произошел в столичном районе Митте. "При этом погибли четыре человека, среди них маленький ребенок. Двое пострадали", — говорится в сообщении. Причина ЧП пока неизвестна.

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Ранее в Гватемале грузовик протаранил группу людей, которая могла собраться, чтобы посмотреть на последствия другого ДТП. Кроме 30 погибших, в результате ДТП пострадали четыре человека, трое из них госпитализированы.

Ранее в северном индийском штате Раджастхан грузовик наехал на свадебную процессию. В результате ДТП погибли 13 человек.

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Источник: ТАСС

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