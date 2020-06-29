В Берлине пытались сжечь здание Бундестага

В Берлине неизвестные в ночь с 28 на 29 июня попытались устроить пожар в здании Бундестага. Как сообщают немецкие СМИ, около 0:30 неизвестные вылили зажигательную смесь на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.
Возгорание удалось потушить за полчаса. Этим занимались 50 пожарных.
"Так как здание находится под особой защитой, первоначально было вызвано больше пожарных, чем было необходимо в конечном итоге", – сообщает издание Berliner Morgenpost.
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На место происшествия также прибыла полиция, но преступникам удалось скрыться. Днем 29 июня правоохранители проверяют близлежащие камеры видеонаблюдения. Расследованием руководит федеральная полиция.
Напомним, недавно в другом немецком городе – Штутгарте – произошли стычки с участием сотен молодых людей и правоохранителей. В результате пострадали по меньшей мере 10 полицейских, десятки людей задержаны. Поводом для столкновений стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.
А в апреле Германия переживала протесты против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса:
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