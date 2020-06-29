В Берлине пытались сжечь здание Бундестага

В Берлине неизвестные в ночь с 28 на 29 июня попытались устроить пожар в здании Бундестага. Как сообщают немецкие СМИ, около 0:30 неизвестные вылили зажигательную смесь на ДСП, которая заменяла окно на восточной стороне здания, и подожгли ее.

Реклама

Возгорание удалось потушить за полчаса. Этим занимались 50 пожарных.

"Так как здание находится под особой защитой, первоначально было вызвано больше пожарных, чем было необходимо в конечном итоге", – сообщает издание Berliner Morgenpost.

Фото: Berliner Morgenpost

В тренде Новая провокация Кремля: у границ США перехватывают самолеты ВВС РФ

Реклама

Читайте также: В Греции подожгли посольство США из-за убийства чернокожего: видео

На место происшествия также прибыла полиция, но преступникам удалось скрыться. Днем 29 июня правоохранители проверяют близлежащие камеры видеонаблюдения. Расследованием руководит федеральная полиция.

Напомним, недавно в другом немецком городе – Штутгарте – произошли стычки с участием сотен молодых людей и правоохранителей. В результате пострадали по меньшей мере 10 полицейских, десятки людей задержаны. Поводом для столкновений стала проверка полицейскими прохожего на наличие наркотиков.

А в апреле Германия переживала протесты против карантина, введенного из-за эпидемии коронавируса:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама