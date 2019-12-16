В Берлине раскопали могилу нациста "Мясника", которого уважал даже Гитлер

Следователи не знают, зачем осквернили захоронение известного эсэсовца - его прах остался нетронутым

Рейнхард Гейдрих / Фото: Wikipedia

Правоохранительные органы Германии разыскивают осквернителей безымянной могилы, в которой покоились останки экс-начальника Главного управление безопасности Третьего Рейха Рейнхарда Гейдриха.

Захоронение на расположенном в центре Берлина Инвалидском кладбище (Инвалиденфридхоф) обнаружили разрытым утром 12 декабря, пишет Die Welt. Кости Гейдриха при этом остались нетронутыми.

Стоит отметить, что после победы над нацизмом в 1944 году союзники решили не помечать могилы известных деятелей Третьего Рейха, чтобы они не стали местами паломничества неонацистов.

Однако те, кто разрыли могилу Гейдриха, вероятнее всего, знали, чей прах в ней лежит.

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Рейнхард Гейдрих считается одним их инициаторов "окончательного решения еврейского вопроса", что привело к Холокосту. Был убит чешскими партизанами при помощи британских спецслужб в Праге в 1942 году.

За особую жестокость Гейдрих получил в среде нацистов "говорящее" прозвище "Мясник", а сам Адольф Гитлер назвал его "Человеком с железным сердцем".

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Несмотря на это, осквернителям его могилы может грозить уголовное наказание за содеянное.

Напомним, ранее мы сообщали об эксгумации в окрестностях Мадрида останков испанского диктатора Франсиско Франко, который правил страной 39 лет.

Мы также писали об экстрадиции из США в Германию 95-летнего уроженца Ивано-Франковской области и бывшего надзирателя концлагеря в Польше Якова Палия.

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