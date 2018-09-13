В Берлине разгорелся скандал с главой контрразведки

Сегодня, 22:23

"Большая тройка" собрала срочное совещание

Хорст Зеехофер и Андреа Налес, фото AFP
Хорст Зеехофер и Андреа Налес, фото AFP

В Берлине руководители партий, входящих в правящую, Большую коалицию собрались на экстренное заседание, на котором решается судьба главы контрразведки страны и, возможно, будущего самой коалиции, слухи о развале которой ранее прокомментировала Ангела Меркель.

Об этом сообщает Укринформ.

Во встрече принимают участие лидеры ХДС Ангела Меркель, ХСС Хорст Зеехофер и СДПГ Андреа Налес.

В центре внимания – глава Федерального ведомства по защите конституции (контрразведки) Ханс-Георг Маасен. На его отставке настаивают социал-демократы, заявляя, что он не заслуживает доверия. Меркель и Зеехофер поддерживают кандидатуру шефа контрразведки.

Маасен оказался в центре скандала после того, как в одном из интервью подверг сомнению данные о том, что в Хемнице, где в конце августа произошло убийство беженцами немца, были факты "охоты на мигрантов". Это идет вразрез с официальной позицией правительства и лично Меркель. Затем выяснилось, что Маасен передал правопопулистской партии Альтернатива для Германии еще не опубликованные данные из отчета своего ведомства относительно числа представляющих угрозу исламистов .

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Зеехофер, который возглавляет МВД, после многочасового заседания накануне в комитете Бундестага по внутренним делам заявил, что не видит никаких оснований для кадровых выводов в отношении Маасена.

Очередные разборки внутри созданной с большим трудом коалиции грозят развалить ее саму. Уровень поддержки ХДС/ХСС/СДПГ упал до рекордно низких менее 30%.

Напомним, в конце августа в драке с мигрантами в городе Хемниц погиб 35-летний немец, что послужило причиной массовых акций протеста.  

В ответ на демонстрации ультраправых в городе прошел концерт против расизма.

Как известно, миграционная политика правительства Ангелы Меркель не устраивает большую часть жителей ФРГ, о  чем свидетельствуют результаты опроса ARD-Deutschlandtrend. При этом разногласия по поводу миграционной политики существуют и в партии Ангелы Меркель.
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