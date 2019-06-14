В Берлине сделали заявление о будущем санкций против России

Германия пытается оставаться в диалоге с Россией, в том числе экономическом

Фото: Pixabay

Поведение Кремля по отношению Украине не изменилась, значит, вряд ли есть основания снимать санкции сейчас. Об этом сказала представитель федерального правительства Германии Ульрике Деммер в понедельник в Берлине, сообщает Укринформ.

"Наше отношение не изменилось: санкции против России были введены ЕС единогласно. Они, конечно, могут быть ситуативно адаптированы, но также единодушно", – сказала Деммер.

Она напомнила, что именно так стало после эскалации, вызванной действиями России в Керченском проливе, а также то, что в 2014 году Москва аннексией Крыма нарушила международное право. К тому же, Россия поддерживает агрессию против Украины на Донбассе, добавила она.

"Таким образом, поведение России не изменилась в более позитивное", – отметила Деммер.

Но в то же время подчеркнула, что Германия пытается оставаться в диалоге с Россией, в том числе экономическом.

Что касается Минского процесса, он, напомнила Деммер, является для Германии очень важным. Поэтому консультации по конкретным темам происходят в нормандской формате постоянно. Что же касается встречи на высшем уровне, то дата такой еще не определена, сказала представительница правительства ФРГ.

Как сообщалось, в июле ЕС в очередной раз будет решать вопрос о продлении санкций. От немецких политиков время от времени звучат предложения о снятии или по крайней мере ослабления этих ограничительных мер.

Ранее мы писали, что послы Европейского Союза приняли решение продлить еще на один год санкции, введенные за незаконную аннексию Россией Крыма.

Эти ограничительные меры были введены в июне 2014 года и продлеваются на год. В последний раз такое решение было принято 23 июня 2018 года.

Всего ЕС применил четыре вида санкций. Кроме "крымских", действуют индивидуальные санкции за действия, подрывающие или угрожающие территориальной целостности Украины, также существует так называемый "украинский список", в котором находятся бывшие высокопоставленные украинские чиновники времен экс-президента Украины Виктора Януковича, санкции для которых были применены за злоупотребление с государственными фондами. Эти санкции также пересматриваются ежегодно. В последний раз решение по "украинскому списку" было принято 4 марта этого года, и санкции были продлены до 6 марта 2020 года.

Четвертый пакет – это экономические санкции для России, введенные в июле и усиленные в сентябре 2014 года, которые впоследствии были связаны с выполнением Минских договоренностей. Решение в отношении этих санкций принимается каждые полгода. В декабре 2018 года лидеры ЕС одобрили решение продлить срок действия санкций, которые истекали 31 января нынешнего года, еще на полгода. Ожидается, что санкции будут продлены на очередном саммите ЕС, который пройдет 20 июня в Брюсселе.

Напомним, Владимир Зеленский после инаугурации 20 мая провел встречу с представителями администрации и Конгресса США, в ходе которой призвал США продолжить ужесточение санкций против РФ.

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