В Берлине стартовал грандиозный Фестиваль света: появилось яркое видео

Более сотни локаций для световых шоу – в Берлине начался традиционный 15-й Фестиваль света. Невероятные зрелища с сочетанием изображений и музыки происходят по всей немецкой столице на фасадах министерств, посольств, на монументах, церквях, мостах и просто на асфальте. Многие световые инсталляции посвятили теме падения Берлинской стены и объединению Германии, которое отмечают дни. В целом темами фестиваля стали терпимость, свобода и демократия.

Напомним, ранее новости "Сегодня" писали о том, что аналогичный фестиваль прошел в Киеве. Третий международный фестиваль света и медиаискусства Kyiv Lights Festival 2019 состоялся 28-29 сентября. В этот раз в гигантский экран для конкурса 3D-видеомэппинга превратилось здание Киевской городской администрации на Крещатике..

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А еще мы писали о том, что в США стартовал крупнейший в мире фестиваль воздушных шаров. Не все полеты прошли удачно. Один из аэростатов после посадки загорелся – пилота и пассажира пришлось госпитализировать. Во время следующего неудачного приземления травмировался пассажир другого воздушного шара.

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