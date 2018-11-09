В Болгарии арестовали россиянина, которого разыскивают США

По данным американской стороны, российский хакер манипулировал онлайн рекламой и обманывал рекламодателей в период с сентября 2014-го до конца 2016 года

Гражданин России Александр Ж. арестован болгарской полицией в городе Варна на основании ордера, выданного США, сообщил в пятницу генеральный консул РФ в Варне Владимир Климанов.

"Об аресте гражданина России властями Болгарии нам сообщила супруга задержанного по "горячему телефону". Официальной информации к нам не поступало. Генеральное консульство предпримет в связи со сложившейся ситуацией все необходимые меры", - сообщил Климанов.

По информации, опубликованной в пятницу болгарской газетой "Труд", власти США обвиняют российского гражданина в мошенничестве с использованием компьютерных сетей. По данным американской стороны, российский хакер манипулировал онлайн рекламой и обманывал рекламодателей в период с сентября 2014-го до конца 2016 года, причинив ущерб на общую сумму в 7 млн долларов. Ордер на арест 38-летнего подозреваемого был выдан судом Нью-Йорка.

Областной суд Варны принял решение оставить гражданина России под арестом до рассмотрения дела о его экстрадиции в США. Судьи оставили без внимания объяснение Александра Ж., что он живет в Болгарии уже на протяжении 8 лет, получил болгарское гражданство и купил квартиру в Варне, посчитав, что, находясь на свободе, он сможет уничтожить следы своего преступления и продолжить свою преступную деятельность.

Ранее мы сообщали, что в США из Грузии экстрадировали гражданина России, которого обвиняют в совершении кибератак на американские компании.

Напомним, из Испании экстрадировали в США российского программиста Петра Левашова, которого подозревают в хакерских действиях.