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В Болгарии начался массовый и внезапный падеж коров: что произошло

28 июля, 02:03

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Подозревают зараженную воду

В Болгарии прекращена подача воды в около 50 населенных пунктов в бассейне реки Марица в районе города Димитровград после внезапной гибели коров из-за возможного отравления воды.

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Об этом сообщает "НоваТВ"

"В связи с чрезвычайной ситуацией была включена система оповещения населения. Мы решили прекратить подачу воды в населенные пункты, расположенные по реке Марица в районе города Димитровград, до получения результатов анализов воды", — сообщила губернатор области Хасково Стефка Здравкова.

Ранее 28 коров умерли в течение нескольких минут после того, как пили воду из канала, проложенного от реки Марица до города Димитровград. Вероятной причиной их отравления стал залповый сброс фосфорно-органических соединений в воды канала.

Возбуждено уголовное дело, расследование происшествия продолжается.

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Ранее сообщалось, что в Одесской области из-за паводка на реке Турунчук жителям села Троицкое понадобилась помощь спасателей для эвакуации стада коров, которое не могло выбраться с острова.

Чтобы вывезти животных, бойцы службы задействовали плавающий транспортер ПТС-М.

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Болгария отравление корова падеж

Источник: ТАСС

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