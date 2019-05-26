В Болгарии одну из партий обязали удалить рекламу с кадрами из "Слуги народа"

В ЦИК заявили, что видео партии может побудить людей к насилию

Скриншот из видео, который использовала партия.

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия "Возрождение" нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Речь идет о видео с кадрами из украинского сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия обязана удалить ролик. Видео опубликовали 22 мая на странице партии в Facebook. На нем персонаж из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождения. Только мы можем".

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Напомним, что Болгария попробует несколько снизить свою полную зависимость от российского газа, и с этой целью компания Royal Dutch Shell, заключив контракт с испанской Repsol и австралийской Woodside Energy начнет разведку газа и нефти у Черноморского побережья этой страны.

Также мы писали, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии одну из партий обязали удалить рекламу с кадрами из "Слуги народа"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"