Сделать стартовой
26,34
29,34
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Болгарии одну из партий обязали удалить рекламу с кадрами из "Слуги народа"

26 мая, 14:59

В ЦИК заявили, что видео партии может побудить людей к насилию

Скриншот из видео, который использовала партия
Скриншот из видео, который использовала партия.

Центральная избирательная комиссия Болгарии заявила, что пророссийская партия "Возрождение" нарушила Избирательный кодекс страны, опубликовав предвыборный ролик со сценами насилия. Об этом сообщило "Радио Свобода".

Речь идет о видео с кадрами из украинского сериала "Слуга народа" с участием актера, а ныне президента Украины Владимира Зеленского, где он "расстреливает" членов парламента из автоматического оружия.

В ЦИК заявили, что реклама может побудить людей к насилию, поэтому партия обязана удалить ролик. Видео опубликовали 22 мая на странице партии в Facebook. На нем персонаж из сериала "Слуга народа" стреляет в депутатов, а позже появляется подпись "Возрождения. Только мы можем".

У Зеленского заявили, что продюсеры сериала "Слуга народа" и команда президента Украины не давали разрешения на использование видео и оно может нарушать авторские права.

Напомним, что Болгария попробует несколько снизить свою полную зависимость от российского газа, и с этой целью компания Royal Dutch Shell, заключив контракт с испанской Repsol и австралийской Woodside Energy начнет разведку газа и нефти у Черноморского побережья этой страны.

Также мы писали, что российская компания "Яндекс" приобрела эксклюзивные права на показ в интернете на территории РФ сериала "Слуга народа", в котором исполнил главную роль нынешний президент Украины Владимир Зеленский.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Болгария, партия, видеоролик, слуга народа

Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии одну из партий обязали удалить рекламу с кадрами из "Слуги народа"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Радио Свобода

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Все министры Австрийской партии свободы объявили об отставке

21 мая, 02:40

Курц заявил, что рассчитывает на то, что министры от этой партии сдержат обещание покинуть правительство

Минюст перерегистрировал партию Вакарчука "Голос"

21 мая, 19:04

Политическую силу лидеру "Океана Эльзы" отдали "партнеры от малого и среднего бизнеса"

Гройсман рассказал об идеологической основе его будущей политической силы

10 мая, 22:07

По словам Гройсмана, центризм является более правильным для самого государства

Директор Болгарского нацтелевидения ушел в отставку из-за пьяного вождения

24 апреля, 14:34

Суда признал Каменарова виновным в вождении автомобиля в состоянии алкогольного опьянения

Бойцова: Врачи говорят, что к полноценной жизни Денис не вернется

Десять самых опасных продуктов для вашего желудка

Гостюхин признался в двойном гражданстве

У внучки сенатора-олигарха отобрали «победу» в шоу «Голос. Дети»

5 важных советов как научиться откладывать деньги правильно

Прионная болезнь: почему в России не ставится диагноз

Кокорин - Мамаев: видео оглашения приговора

5 простых способов продлить молодость кожи

Клишина: У меня российское гражданство и менять его не собираюсь

​​​​​​​Какой диетой запомнился Лагерфельд

Смерть Юрия Гагарина рассекретили. На самом деле его убили?

Опасно ли оставлять зарядку в розетке: ответ удивит всех

Шопинг в интернете: что больше всего бесит украинских покупателей

Сегодня, 06:30

В интернет-магазинах украинцам не по душе отсутствие цен и медленная служба поддержки

Зонты не прячьте: прогноз погоды в Украине на неделю

Вчера, 07:25

В понедельник, 27 мая сухо будет только в центре и на юге

Есть ли жизнь без транша МВФ: эксперты спрогнозировали курс доллара и цены

Вчера, 07:00

Отсутствие зарубежной финпомощи скажется уже в начале 2020 года

Когда в Украине улучшится уровень жизни: тревожный прогноз от Всемирного банка

24 мая, 07:51

Эксперты ВБ подсчитали, что уровень капитала на одного работника в Украине остался на уровне 90-х годов прошлого века

Ученые назвали эффективный способ для мужчин сбросить вес

Китайский луноход сделал открытие на обратной стороне Луны

В Австралии футболист эффектно исполнил одиннадцатиметровый удар
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь