В Болгарии перевернулся пассажирский автобус: 15 погибших, 27 травмированных

Недалеко от болгарской столицы в Искырском ущелье перевернулся туристический автобус, в результате чего погибли 15 человек, еще 27 получили ранения. Многие из пострадавших находятся в тяжелом состоянии. Об этом сообщает местное медиа БГНЕС.

Авария произошла около 17:10 по местному времени. Полиция перекрыла движение на участке дороги, где произошла авария. К месту прибыли около 15 аварийных бригад из Софии. Все больницы столицы предупредили о ДТП.

Очевидцы сообщили, что это был пассажирский автобус, на котором ехали около 50 человек. Вероятно, это были туристы, однако медиа эту информацию пока не подтверждает. Гражданство погибших и пострадавших неизвестно. На место выехал заместитель министра транспорта Болгарии Ангел Попов. В стране в связи с аварией объявили день национального траура.

Напомним, что не так давно в результате столкновения автобуса с легковым автомобилем на автомагистрали "Фракия" в Болгарии погибли шесть человек, еще 22 серьезно пострадали.

А в Польше в Подкарпатском воеводстве автобус с 54 украинцами упал со склона и перевернулся.

Также мы писали, что на северо-западе Уганды пассажирский автобус столкнулся с трактором и грузовиком. В результате аварии погибли 48 человек.