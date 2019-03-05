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В Болгарии предотвратили большую техногенную катастрофу

Сегодня, 23:55

Следователи выясняют мотивы готовящегося преступления

Фото: Pixabay
В Болгарии предотвратили большую техногенную катастрофу //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ef0/166/5c7ef0166d3e2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ef0/166/5c7ef0166d3e2.jpg Евросоюз Следователи выясняют мотивы готовящегося преступления

Правоохранительные органы Болгарии задержали группу лиц, пытавшихся взорвать Управление Пограничной полиции пограничного города Видин, на территории которого находится десятитонна цистерна с нефтепродуктами и заправочная станция. Такую информацию обнародовал заместитель генерального прокурора Болгарии Иван Гешев. 

"Из агентурных источников нами была получена информация о готовящемся взрыве на территории Управления Пограничной полиции, где находится десятитонная цистерна с нефтепродуктами, а напротив самого Управления – заправочная станция. Если бы злоумышленникам удалось реализовать свой план, а также учитывая то, что Управление Погранполиции находится в густонаселенном месте Видина, то город горел бы несколько дней подряд, в прямом смысле этого слова", – отметил Гешев.

По его словам, злоумышленники были задержаны, они находятся под арестом, а в их машине были найдены еще несколько канистр с бензином.

Заместитель генпрокурора подчеркнул также, что следователи выясняют мотивы готовящегося преступления. По предварительной информации, причиной могла бы стать работа сотрудников Пограничной полиции, которые проводят активную борьбу с контрабандой на границе Болгарии.

Напомним, в России произошел взрыв на производственном предприятии, в результате которого пострадали семь человек. Инцидент случился 5 марта на заводе по производству пластиковой тары "Русджам", расположенном в городе Гороховце во Владимирской области. Как сообщили в спасательных службах, ЧП произошло во время технологического процесса.

Также мы писали, что на заводе всемирно известного производителя пистолетов Glock (Каринтия, Австрия) 5 марта произошел взрыв. Один работник погиб, еще один получил тяжелые ранения.

Тем временем, в Харькове во время ремонта водопровода взорвался автомобиль коммунальщиков. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

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Тег Болгария, катастрофа, техногенная катастрофа

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Укринформ

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