В Болгарии протестовали против визита Медведева: появилось видео
В акции приняли участие украинские и местные активисты
В Болгарии украинские и местные активисты выступили против превращения страны в российского "троянского коня" в Евросоюзе и НАТО. Акция прошла из-за визита в понедельник в Софию председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщили в ОО "Всемирное движение патриотов Украины", передает "Укринформ".
"Присоединившиеся к нам люди собрались, чтобы озвучить свою гражданскую позицию и помешать превращению Болгарии в "троянского коня" Евросоюза и НАТО", – рассказала активист союза украинских организаций в Болгарии "Мать Украина" Елена Коцева.
Напомним, президент Болгарии Румен Радев после своего избрания заявил, что он настроен на отмену санкций против России, а также готов встретиться с российским и американским лидерами.
Ранее сообщалось, что Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку". Это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии протестовали против визита Медведева: появилось видео". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Медведев озвучил Путина – зачем российский премьер общался с болгарскими журналистами
Слова Путина не воспринимаются Западом, считает Бала, поэтому его мысли решили вложить в уста Медведева
Россия хочет наладить отношения с Украиной – Медведев
Медведев назвал "жесткой, грязной" избирательную кампанию по выборам президента Украины