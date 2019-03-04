В Болгарии протестовали против визита Медведева: появилось видео

В акции приняли участие украинские и местные активисты

Фото: ukrinform.ru.

В Болгарии протестовали против визита Медведева: появилось видео //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/d41/10a/5c7d4110a287e.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/d41/10a/5c7d4110a287e.jpg 2019-03-04T17:16:00+02:00 Евросоюз В акции приняли участие украинские и местные активисты

В Болгарии украинские и местные активисты выступили против превращения страны в российского "троянского коня" в Евросоюзе и НАТО. Акция прошла из-за визита в понедельник в Софию председателя правительства России Дмитрия Медведева, сообщили в ОО "Всемирное движение патриотов Украины", передает "Укринформ".

"Присоединившиеся к нам люди собрались, чтобы озвучить свою гражданскую позицию и помешать превращению Болгарии в "троянского коня" Евросоюза и НАТО", – рассказала активист союза украинских организаций в Болгарии "Мать Украина" Елена Коцева.

Напомним, президент Болгарии Румен Радев после своего избрания заявил, что он настроен на отмену санкций против России, а также готов встретиться с российским и американским лидерами.

Ранее сообщалось, что Болгария решила присоединиться к "Турецкому потоку". Это проект газопровода из России в Турцию через Черное море и далее до границы Турции с сопредельными странами. Первая нитка газопровода предназначена для турецкого рынка, вторая – для стран Южной и Юго-Восточной Европы. Мощность каждой нитки – 15,75 млрд кубометров газа в год.

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