В Болгарии расследуют схему по выводу денег из Венесуэлы
Речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA
Власти Болгарии проверяют болгарский банк на предмет крупных денежных переводов из Венесуэлы. Эта тема обсуждалась на встрече генпрокурора Болгарии Сотира Цацарова с премьер-министром страны Бойко Борисова, главы Национального агентства госбезопасности Димитара Георгиева и посла США в Болгарии Эрика Рубина, сообщает novinite.bg
По данным СМИ, речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.
Генпрокурор страны Сотир Цацаров сообщил, что Болгария обменивается с США информацией по этим подозрительным переводам, именно США сообщили Болгарии о них.
В схеме был замешан гражданин Болгарии, он в настоящее время находится за пределами страны, отметил генпрокурор.
Некоторые средства уже были выведены со счетов в другие страны, оставшиеся средства на счетах власти Болгарии заблокировали.
Генпрокурор заявил, что, вероятнее всего, в Болгарии заведут дело об отмывании средств в связи с выводом средств из Венесуэлы.
Заявление последовало за встречей генпрокурора Болгарии с премьер-министром страны Бойко Борисовым, главы национального агентства госбезопасности Димитара Георгиева и посла США в Болгарии Эрика Рубина.
"Наши власти и страны ЕС работают вместе, чтобы гарантировать, что средства Венесуэльцев не будут украдены", – заявил посол США.
Напомним, в Госдепе США пообещали защитить активы венесуэльского народа.
Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия. Больша часть стран ЕС признала Гуайо временным президентом.
Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии расследуют схему по выводу денег из Венесуэлы". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Папа Римский отказался называть Мадуро президентом Венесуэлы – СМИ
В весьма сдержанной форме понтифик раскритиковал венесуэльского лидера за то, что тот не довел ни одну мирную инициативу до конца
В ВМС США видят в России угрозу своим интересам в Латинской Америке
На протяжении долгого времени Вашингтон жаловался на растущую активность стран в регионе американского влияния