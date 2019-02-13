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В Болгарии расследуют схему по выводу денег из Венесуэлы

Сегодня, 17:36

Речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA

Фото: AFP
В Болгарии расследуют схему по выводу денег из Венесуэлы //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c6/439/1f3/5c64391f3b4ef.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c6/439/1f3/5c64391f3b4ef.jpg Евросоюз Речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA

Власти Болгарии проверяют болгарский банк на предмет крупных денежных переводов из Венесуэлы. Эта тема обсуждалась на встрече генпрокурора Болгарии Сотира Цацарова с премьер-министром страны Бойко Борисова, главы Национального агентства госбезопасности Димитара Георгиева и посла США в Болгарии Эрика Рубина, сообщает novinite.bg

По данным СМИ, речь идет о переводе миллионов евро, принадлежащих Венесуэльской нефтяной госкомпании PDVSA на банковские счета в Болгарии.

Генпрокурор страны Сотир Цацаров сообщил, что Болгария обменивается с США информацией по этим подозрительным переводам, именно США сообщили Болгарии о них.

В схеме был замешан гражданин Болгарии, он в настоящее время находится за пределами страны, отметил генпрокурор.

Некоторые средства уже были выведены со счетов в другие страны, оставшиеся средства на счетах власти Болгарии заблокировали.

Генпрокурор заявил, что, вероятнее всего, в Болгарии заведут дело об отмывании средств в связи с выводом средств из Венесуэлы.

Заявление последовало за встречей генпрокурора Болгарии с премьер-министром страны Бойко Борисовым, главы национального агентства госбезопасности Димитара Георгиева и посла США в Болгарии Эрика Рубина.

"Наши власти и страны ЕС работают вместе, чтобы гарантировать, что средства Венесуэльцев не будут украдены", – заявил посол США.

Напомним, в Госдепе США пообещали защитить активы венесуэльского народа.

Напомним, действующий президент Венесуэлы Николас Мадуро отверг призыв стран Европы провести перевыборы и угрожавших в противном случае признать главой государства лидера оппозиции Хуана Гуайдо, провозгласившего себя временным президентом 23 января на фоне протестов. В его поддержку уже высказались США, Канада и ряд латиноамериканских стран, позднее к ним присоединился Израиль, а 28 января – Австралия. Больша часть стран ЕС признала Гуайо временным президентом.

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Тег деньги, Болгария, Венесуэла

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Источник:

Интерфакс-Украина

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