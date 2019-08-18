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В Болгарии в бананах нашли 75 килограммов кокаина

Сегодня, 03:24

По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро

/ Фото: Pixabay

Правоохранительные органы Болгарии обнаружили на складе плодоовощной продукции в курортном городе Бургас 75 кг кокаина общей стоимостью около 2,6 миллиона евро.

Информацию об этом подтвердил прокурор областной прокуратуры Бургаса Георгий Чинев, сообщает Укринформ.

"75 килограммов кокаина обнаружено среди коробок с бананами, которые недавно были завезены на склад. По ценам черного рынка его стоимость составляет около 2,6 миллиона евро", – сообщил прокурор.

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По его словам, наркотик был уже расфасован и готов к продаже.

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Получателем бананов из Эквадора в товарных накладных указана одна из торговых фирм Бургаса.

Начато уголовное расследование.

По болгарским законодательством, торговля наркотиками карается заключением до 15 лет и штрафом до 50 тысяч евро.

Напомним, ранее таможенники в Германии изъяли 4,5 тонны кокаина. Оценочная стоимость наркотиков на черном рынке – один миллиард евро. Сотрудники таможни обнаружили контрабандный товар в контейнере, который был доставлен из столицы Уругвая Монтевидео и предназначался для заказчика в Антверпене.

Кроме этого, украинские полицейские перекрыли масштабный канал поставки и продажи наркотиков , который работал на территории всей страны. Завозили особо опасные психотропные вещества из Китая и продавали через интернет – как оптом, так и в розницу на протяжении десяти лет.

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Болгария кокаин бананы

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