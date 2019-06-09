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В Болгарии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта

9 июня, 02:55

Подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство" через интернет

Фото: Pixabay

Полиция Болгарии задержала 16-летнего подростка по подозрению в подготовке террористического акта в городе Пловдив. Об этом в субботу на пресс-конференции сообщил заместитель главного прокурора страны Иван Гешев.

"Подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство" через интернет. Из социальной сети школьник был переведен в самый массовый чат, который использует ИГ. На данный момент мы считаем, что речь идет о ребенке, который стал жертвой (пропаганды террористов), а не о вероятном преступнике, готовившем серьезное преступление. Мы должны признать, что эта проблема стала реальной в Болгарии, и нам предстоит заниматься ее решением", - сказал Гешев.

Как ранее сообщило Болгарское национальное радио, подросток был задержан в результате совместной операции специальных служб по подозрению в подготовке террористического акта в Пловдиве. Во время обыска у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.

В настоящее время с юношей работают психологи. Расследование происшествия продолжается.

Ранее сообщалось, что в Болгарии арестовали россиянина, которого разыскивают США.

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Тег Болгария, теракт, ИГИЛ

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Источник:

ТАСС

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