В Болгарии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта
Подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство" через интернет
Полиция Болгарии задержала 16-летнего подростка по подозрению в подготовке террористического акта в городе Пловдив. Об этом в субботу на пресс-конференции сообщил заместитель главного прокурора страны Иван Гешев.
"Подросток был завербован террористической группировкой "Исламское государство" через интернет. Из социальной сети школьник был переведен в самый массовый чат, который использует ИГ. На данный момент мы считаем, что речь идет о ребенке, который стал жертвой (пропаганды террористов), а не о вероятном преступнике, готовившем серьезное преступление. Мы должны признать, что эта проблема стала реальной в Болгарии, и нам предстоит заниматься ее решением", - сказал Гешев.
Как ранее сообщило Болгарское национальное радио, подросток был задержан в результате совместной операции специальных служб по подозрению в подготовке террористического акта в Пловдиве. Во время обыска у него были обнаружены компоненты самодельного взрывного устройства и инструкции по его изготовлению.
В настоящее время с юношей работают психологи. Расследование происшествия продолжается.
Ранее сообщалось, что в Болгарии арестовали россиянина, которого разыскивают США.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Болгарии задержали подростка по подозрению в подготовке теракта". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
В СБУ назвали заказчика теракта на детской площадке в Запорожье
По замыслу кураторов, взрыв должен был привести к многочисленным человеческим жертвам