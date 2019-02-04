В Болгарии задержано судно с украинскими моряками: скандал получил развитие
На сухогруз Nika Fortune подняли различные продовольственные товары, которых должно хватить на две недели
На грузовое судно Nika Fortune, которое, находясь под флагом государства Палау, было задержано в Болгарии, доставили продовольствие. Шесть из десяти членов экипажа судна являются украинцами.
"Сегодня привезли нам снабжение на две недели: это питание, моющие средства, порошок", – заявил 4 февраля капитан судна Александр Милакин.
Стоит отметить, что 5 декабря Nika Fortune задержали в болгарской Варне за долги – как установил профсоюз моряков, им не выплачивали несколько месяцев, капитану — дольше года. В совокупности с долгом перед собственником порта в Варне, судовладелица Татьяна Матвиевская задолжала в целом больше 106 тыс. долларов.
По словам Милакина, сейчас она находится в Эстонии, чтобы перевести деньги, после поступления которых пятеро членов экипажа сменятся и отправятся домой, а остальные пойдут в следующий порт в Турцию.
Прежде Nika Fortune задерживали в российском Ростове-на-Дону, где были выявлены и технические нарушения и факты невыплаты заработной платы. Без устранения нарушений судно отправилось в Болгарию, где было вновь задержано.
Напомним, что ранее в Британии за долги был арестован российский сухогруз "Кузьма Минин", принадлежащий Мурманскому морскому пароходству.
Кроме того, ранее мы писали о ливийском судне Nivin с украинскими моряками, которое было нелегальными мигрантами в Средиземном море.
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