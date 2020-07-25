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В Болгарии здание правительства забросали помидорами, но участников митингов разогнала гроза

25 июля, 21:55

Елена Кузьмич Елена Кузьмич

Они скандировали лозунги «Мафия!» и «Отставка!»

Плохая погода помешала проведению мирного протеста с требованием отставки правительства и главного прокурора, который 17-й день подряд проводился в болгарской столице.

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Об этом пишет ТАСС.

Акция началась на так называемом "треугольнике власти", между административными зданиями правительства, Народного собрания (парламента – Ред.) Болгарии и президента страны. Участники акции забросали помидорами и туалетной бумагой здание правительства страны, они скандировали лозунги "Мафия!" и "Отставка!".

Кордоны полиции блокировали подступы ко всем основным правительственным учреждениям, однако полицейские не мешали участникам протестов. Конец акции положила гроза с проливным дождем, которая обрушилась на город.

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Первая массовая акция протеста прошла в Болгарии 9 июля, когда у здания администрации президента в поддержку главы государства Румена Радева собрались более тысячи горожан, представители различных политических партий и общественных организаций. С того дня митинги и шествия под лозунгом "Защитим демократию!" стали ежедневными, их активными участниками стали преимущественно молодые люди.

Видео: Reuters
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Напомним, что ранее здание правительства забросали перепелиными яйцами.

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Болгария протесты погода правительство

Источник: ТАСС

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