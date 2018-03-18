В Британии авто врезалось в ночной клуб: не менее 13 человек пострадали

Сегодня, 18:07

Число пострадавших, по данным полиции, может увеличиться

 

Фото: Twitter
Фото: Twitter

В британском городе Грейвзенде автомобиль врезался в здание ночного клуба. В результате инцидента пострадали по меньшей мере 13 человек. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

На месте происшествия полицейские задержали 21-летнего мужчину, который находился за рулем автомобиля.

Кроме того, в полиции считают, что число пострадавших может еще увеличиться.

Ранее сообщалось, что 14 человек погибли в результате падения автобуса с моста в Индии.

Также напомним, что в США автобус с детьми упал в овраг, есть погибший и многочисленные раненые. Пострадавшие пассажиры госпитализированы в местные больницы вертолетом и каретами скорой помощи. Информация о точном количестве пострадавших уточняется. В то же время местные СМИ сообщили цифры от 12 до 20 человек.

А в США из-за снегопада столкнулись около 60 автомобилей. В результате аварии несколько человек пострадали, трое были госпитализированы. Причиной ДТП стал сильный снегопад, который серьезно снизил видимость на дороге. Отмечается, что среди столкнувшихся на трассе машин большое количество фур.
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