В Британии крупный аэропорт переоборудовали под временный морг

В здании морга смогут разместить до 12 тысяч тел

В британском Бирмингеме на фоне растущего числа заболевших коронавирусом, здание аэропорта переоборудуют под временный морг.

Как сообщает The Guardian, здание рассчитано на 12 тысяч "мест", и оно расположено рядом с Национальным выставочным центром, где разместят временный полевой госпиталь.

В аэропорту добавили, что ведут переговоры с местными властями и готовы сотрудничать в борьбе с пандемией.

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"Сначала в ангаре будет размещаться 1500 тел, но он будет расширяться, чтобы вместить больше", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что в Уэст-Мидлендсе произошел резкий рост смертности от коронавируса.

Ранее мы сообщали о том, что в Британии зафиксировали более 11,8 тысяч случаев коронавирусной инфекции и 578 умерших.

24 марта премьер-министр страны Борис Джонсон распорядился ввести в стране карантин минимум на три недели:

Но даже это не насторожило жителей Лондона – в метро британской столицы в час пик не протолкнуться. Ситуацию пытался решить транспортный профсоюз, который призвал сотрудников полиции вмешаться в происходящее и предотвратить давку на крупных станциях.

Среди заболевших оказались глава правительства и министр здравоохранения Британии:

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