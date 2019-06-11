В Британии лейбористы могут заблокировать Brexit без соглашения

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий

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В Великобритании лейбористская партия инициирует в парламенте голосование о возможности для депутатов забрать от правительства контроль над повесткой дня Палаты общин. Об этом сообщило Press Association.

Инициатива лейбористов имеет поддержку и среди членов других партий.

По словам теневого "министра по вопросам Brexit" в кабинете лейбористов Кира Стармера, оппозиция намерена представить инициативу на рассмотрение парламента 25 июня.

"У депутатов будет возможность принять меры, включая законодательные, которые могли бы помочь избежать в конце октября выхода из ЕС без соглашения", — сказал он, отметив, что такой шаг должен "помешать будущему премьер-министру назначить перерыв в работе парламента, чтобы против воли депутатов реализовать Brexit без сделки".

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп призвал власти Великобритании не выплачивать Брюсселю отступные за неисполнение обязательств перед ЕС в связи с выходом из сообщества. По словам, Болтона, глава Белого дома Дональд Трамп, считает, что "изменение статуса" Великобритании откроет для обеих стран большие возможности.

Кроме этого, Европейский Союз может поддержать предоставление Лондону нового крайнего срока выхода Британии из состава ЕС в случае, если британские власти не смогут утвердить его условия до 31 октября.

Мэй покинула пост главы Консервативной партии седьмого июня, британским консерваторам предстоит избрать нового руководителя, который и станет новым премьер-министром. До этого Мэй продолжит выполнять обязанности главы кабинета.

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