В Британии началась регистрация всех приезжих из ЕС

Всех выходцев из стран ЕС, которые останутся в королевстве после выхода, заставят зарегистрироваться

Фото: AFP

В Британии началась регистрация всех приезжих из ЕС //smm2.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c4/5e6/024/5c45e6024b327.jpg //smm5.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c4/5e6/024/5c45e6024b327.jpg 2019-01-21T17:39:00+02:00 Евросоюз Всех выходцев из стран ЕС, которые останутся в королевстве после выхода, заставят зарегистрироваться

Начиная с 21 января, миллионы экспатов из ЕС в Великобритании смогут зарегистрироваться для получения определенного статуса после выхода королевства из Евросоюза.

Как сообщает Reuters, на сегодняшний день в Великобритании проживают около 3,5 млн граждан ЕС. И до июля 2021 года многим из них придется подать заявку на включение в новый регистр граждан Европейского союза, если они захотят остаться в стране после Brexit.

В связи с этим в понедельник министерство внутренних дел начало первое открытое тестирование системы регистрации для всех граждан ЕС, имеющих действительный паспорт, и членов их семьи, не являющихся гражданами ЕС, которые имеют действительный биометрический вид на жительство.

"С самого начала нам было очевидно, что обеспечение прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, является нашим приоритетом", – сказала по этому поводу министр иммиграции Кэролайн Ноукс, заверив, что новая система будет "простой и понятной" для использования.

Стоит отметить, что на северо-западе Англии уже тестировали данную систему – с ноября по декабрь в ней были зарегистрированы 30 тыс. сотрудников университетских и здравоохранительных профсоюзов. Ни одна заявка не была отклонена.

Напомним, что в 2018 году количество британцев, обратившихся с просьбой о выдаче ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлыми годами.

В то же время стало известно о подготовке к рассмотрению в британском парламенте двух законопроектов о новом референдуме, касательно Brexit.

Также мы писали о готовности Германии и Франции отложить выход Великобритании из ЕС до 2020 года.

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