В Британии началась регистрация всех приезжих из ЕС
Всех выходцев из стран ЕС, которые останутся в королевстве после выхода, заставят зарегистрироваться
Начиная с 21 января, миллионы экспатов из ЕС в Великобритании смогут зарегистрироваться для получения определенного статуса после выхода королевства из Евросоюза.
Как сообщает Reuters, на сегодняшний день в Великобритании проживают около 3,5 млн граждан ЕС. И до июля 2021 года многим из них придется подать заявку на включение в новый регистр граждан Европейского союза, если они захотят остаться в стране после Brexit.
В связи с этим в понедельник министерство внутренних дел начало первое открытое тестирование системы регистрации для всех граждан ЕС, имеющих действительный паспорт, и членов их семьи, не являющихся гражданами ЕС, которые имеют действительный биометрический вид на жительство.
"С самого начала нам было очевидно, что обеспечение прав граждан ЕС, проживающих в Великобритании, является нашим приоритетом", – сказала по этому поводу министр иммиграции Кэролайн Ноукс, заверив, что новая система будет "простой и понятной" для использования.
Стоит отметить, что на северо-западе Англии уже тестировали данную систему – с ноября по декабрь в ней были зарегистрированы 30 тыс. сотрудников университетских и здравоохранительных профсоюзов. Ни одна заявка не была отклонена.
Напомним, что в 2018 году количество британцев, обратившихся с просьбой о выдаче ирландских паспортов, выросло на 22% по сравнению с прошлыми годами.
В то же время стало известно о подготовке к рассмотрению в британском парламенте двух законопроектов о новом референдуме, касательно Brexit.
Также мы писали о готовности Германии и Франции отложить выход Великобритании из ЕС до 2020 года.
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