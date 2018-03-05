В Британии неизвестным ядом отравили российского шпиона и его жену

Российского шпиона-перебежчика Сергея Скрипаля вместе с супругой отравили в центре британского города Солсбери. По информации "Би-би-си", Скрипалю и его жене внезапно стало плохо 4 марта в 16:15 по местному времени, когда они находились в торговом центре Maltings. Пару госпитализировали с места ЧП, врачи диагностировали у них серьезное отравление.

Очевидцы утверждают, что обратили внимание на странную пару на скамейке в торговом центре. С их слов, мужчина "с пустотой в глазах" беспорядочно двигал руками, а женщина, находившаяся рядом с ним, "уткнулась в него лицом, потеряв сознание".

Сразу после инцидента в торговый центр в полном облачении для дезинсекции прибыли спасатели. Подобные работы также проводились и в нескольких районах города. Установить вещество, которым отравился Скрипаль с супругой, экспертам не удалось. Поиски неизвестного яда дома у Скрипаля не увенчались успехом.

Отделение больницы, куда доставили пострадавших из торгового центра, было временно закрыто. В настоящее время меры повышенной безопасности уже отменены, однако полиция продолжает расследование этого ЧП.

Сергей Скрипаль долгое время служил в ГРУ РФ, а также несколько лет проработал в МИД РФ. В 2004-м году ФСБ арестовала Скрипаля, уличив военного в сотрудничестве с британскими спецслужбами. Следствие установило, что Скрипаль якобы был завербован британскими спецслужбами в 1995-м году. Добывая секретные данные через бывших сослуживцев, он передавал их британца. Впоследствии Московский окружной военный суд по вменяемым обвинениям приговорил Скрипаля к 13 годам тюрьмы строгого режима по статье о госизмене. В середине 2010-го года Скрипаля и еще нескольких шпионов выпустили в обмен на группу российских разведчиков, разоблаченных в США. С тех пор Скрипаль проживает в Великобритании, где получил убежище.

Напомним, это уже не первый шпион, которого настигло отравление. В 2006-м году в Лондоне умер от отравления полонием-210 подполковник советской и российской госбезопасности Александр Литвиненко. Британские детективы Скотланд-Ярда, расследовавшие его гибель, заявляли о том, что спецслужбы РФ пытались отравить и их.

Также сообщалось, что ФСБ задержала "украинского шпиона" в оккупированном Крыму.