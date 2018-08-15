В Британии руководство университета Манчестера решило предоставить студентам, которые не пьют алкоголь или сократили его потребление до минимума, специальные помещения, где можно отоспаться и учиться в спокойной обстановке. Об этом сообщает TheUK.one.

Почти три десятка "тихих" комнат, уровень шума в которых будет сведен к минимуму, оборудовали в одном из многоквартирных домов вне центра города, возле района Виктория Парк.

Эти помещения будут переданы в бесплатное пользование студентам, которые предпочитают обходиться без вечеринок. В администрации вуза при этом заверили, что полностью запрещать употребление алкоголя на территории комплекса не планируется.

"Hигдe нe мoжeт быть 100-процентной гapaнтии, чтo oни нe будут упoтpeблять aлкoгoль, нo peзультaт гpуппиpoвaния людeй, кoтopыe xoтят тишины, зaключaeтcя в тoм, чтo вeчepинoк тaм нe будeт. А ecли им и зaxoчeтcя выпить, тo oни пoйдут кудa-тo. Бoльшe вceгo в cпoкoйнoм жильe нуждaютcя cтудeнты, кoтopыe cepьeзнo oтнocятcя к учeбe", – объяснили в университете.

В вузе также отметили, что многие из учащихся придерживаются трезвого oбpaзa жизни пo религиозным cooбpaжeниям, из-за особого режима питания и занятий спортом.

Стоит добавить, что Великобритания считается одной из самых пьющих стран мира — наряду с Россией, США, Германией и Францией. При этом на самом деле больше других пьют граждане Бельгии: они потребляют 12,6 литра чистого спирта в год на человека.

Для сравнения: в исламских странах, таких как Саудовская Аравия или Индонезия, этот показатель составляет 90 граммов в год на человека.

Напомним, ранее в Украине анонсировали регулярные повышения цен на алкоголь и табачные изделия. Подробнее об этом читайте в материале сайта "Сегодня": Сигареты и алкоголь в Украине продолжают дорожать: почему так и чего ждать дальше.

Также стоит вспомнить и о другой статье на нашем сайте, в которой мы рассказывали о стоимости и условиях получения высшего образования за рубежом. Так, обучение в элитном Гарварде обойдется в 40 тысяч долларов за год (плюс 20 тысяч – за проживание), а вот "эконом-вариант" в Польше или Литве будет стоить 800-2500 евро за год.