В Британии озвучили колоссальную цену "жесткого Brexit"
По оценкам экспертов, выход из ЕС без соглашения будет стоить Лондону 114 млрд долларов
Если Великобритания покинет состав Европейского союза без предварительного соглашения об условиях Brexit, по государственной казне будет нанесет удар в размере 90 млрд фунтов (114 млрд долларов), заявил 2 июля министр финансов Филип Хаммонд.
"Как свидетельствует проведенный правительством анализ, разрушительный выход без соглашения явится ударом по казначейству стоимостью около 90 млрд фунтов", — сообщил глава британского Минфина, выступая в нижней палате парламента.
Хаммонд подчеркнул, что "жесткий Brexit" будет означать нехватку средств на сокращение налогов и увеличение расходов.
В то же время, сам он признался, что решать казначейские проблемы ему вряд ли придется, поскольку он вряд ли сохранит пост в новом правительстве.
Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила о предстоящей отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.
На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram
Вы сейчас просматриваете новость " В Британии озвучили колоссальную цену "жесткого Brexit"". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"
Источник:
Орфографическая ошибка в тексте:
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Евросоюз не собирается заключать новую сделку о Brexit
Еврокомиссия скорее предпочтет "жесткий Brexit" пересмотру соглашения с условиями выхода Британии из ЕС
Джонсон допускает возможность приостановки работы парламента для реализации Brexit
При этом Джонсон отверг идею прерывания летних парламентских каникул
Brexit: Джонсон сделал важное заявление
Претендент на пост премьера намерен вывести Британию из ЕС 31 октября со сделкой или без нее
Шотландцы не приемлют Brexit
Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила, что Шотландия всегда будет европейской нацией