В Британии озвучили колоссальную цену "жесткого Brexit"

По оценкам экспертов, выход из ЕС без соглашения будет стоить Лондону 114 млрд долларов

Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Если Великобритания покинет состав Европейского союза без предварительного соглашения об условиях Brexit, по государственной казне будет нанесет удар в размере 90 млрд фунтов (114 млрд долларов), заявил 2 июля министр финансов Филип Хаммонд.

"Как свидетельствует проведенный правительством анализ, разрушительный выход без соглашения явится ударом по казначейству стоимостью около 90 млрд фунтов", — сообщил глава британского Минфина, выступая в нижней палате парламента.

Хаммонд подчеркнул, что "жесткий Brexit" будет означать нехватку средств на сокращение налогов и увеличение расходов.

В то же время, сам он признался, что решать казначейские проблемы ему вряд ли придется, поскольку он вряд ли сохранит пост в новом правительстве.

Напомним, что из-за невозможности реализовать Brexit премьер-министр Тереза Мэй, которая доверила Хаммонду второй по значимости пост в правительстве, объявила о предстоящей отставке с поста лидера правящей Консервативной партии и должности главы правительства.

На данный момент в гонке за лидерство в партии тори участвуют лишь два претендента – действующий глава МИД Джереми Хант и его предшественник Борис Джонсон.

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