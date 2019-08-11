В Британии придумали, как нажиться на Brexit

/ Фото: AFP

Министр финансов Великобритании Саджид Джавид поднял вопрос о запуске в обращение миллионов монет достоинством 50 пенсов, посвященные Brexit. Об этом сообщили в Daily Telegraph.

О планах выпуска таких монет шла речь еще осенью прошлого года. Однако тогда обсуждалась лишь коллекционная партия: планировали выпустить десять тысяч таких монет с расчетом на то, что коллекционеры смогут заказать их в день Brexit по цене 10 фунтов стерлингов за каждую и получить их через восемь недель.

При таких условиях ввести памятную монету было бы невозможно. Планы же нынешнего канцлера казначейства касаются выпуска их уже в промышленном масштабе. Так Минфин, по мнению источника, стремится публично продемонстрировать полную приверженность идее Brexit при своей новой администрации.

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На лицевой части монет значился лозунг: "Мир, процветание и дружба со всеми странами", а также ранее запланированная дата выхода Великобритании из ЕС — 29 марта 2019 года. Лозунг сохранится, а вот дата Brexit, в связи с ее неоднократным переносом, скорее всего изменят на 31 октября.

По информации издания, Джавид рассчитывает, что часть многомиллионной партии этих монет появится в обращении уже собственно к этой дате, однако этот вопрос пока прорабатывается правительством.

Напомним, ранее мы сообщали, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в своей первой речи на посту главы правительства обещал, что страна в любом случае покинет ЕС 31 октября . Он также выразил уверенность, что в ходе переговоров с европейскими лидерами ему удастся достичь новой сделки по Brexit, которая будет в большей степени соответствовать интересам страны, чем проект того договора, который согласовало с Брюсселем правительство его предшественницы Терезы Мэй.

В то же время Джонсон допустил, что "жесткого" Brexit можно избежать, если Евросоюз сам предложит компромиссные варианты новой сделки между Брюсселем и Лондоном.

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