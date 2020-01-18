В Британии продали монету в миллион раз дороже номинала

Пока в Украине ждут аукциона, на котором продадут золотые памятные монеты "25 лет независимости Украины", в Великобритании неизвестный коллекционер-нумизмат заплатил миллион фунтов стерлингов (около 1,3 млн долларов) за монету номиналом в один фунт стерлингов.

Это кажется невероятным – как сообщает BBC, его приобретение уже назвали самой дорогой монетой Соединенного Королевства.

Монета была выпущена ограниченным тиражом в шесть экземпляров к коронации короля Эдуарда VIII в 1936 году. Однако в массовую чеканку их так и не отправили: правивший с 20 января по 11 декабря монарх отрекся от престола ради простолюдинки и, к тому же, дважды разведенной – американки Уоллис Симпсон.

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После отречения Эдуард стал герцогом Виндзорским, а на престол взошел его брат Георг VI, отец ныне царствующей Елизаветы II.

Уникальная монета выполнена из 7,98 г золота и имеет 22 мм в диаметре. Впоследствии Эдуард VIII просил брата-короля отдать ему все отчеканенные монеты, но получил отказ.

Напомним, украинские деньги тоже могут обогатить своих владельцев на сумму гораздо выше их номинала. Новости "Сегодня" узнавали, как определить раритетные монеты.

Кроме того, как известно, Украина чеканит и памятные монеты, которые считаются одними из самых красивых в мире. Что на них изображено, читайте в материале на нашем сайте.

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