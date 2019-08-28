В Британии прошел чемпионат мира по плаванию в грязной канаве: появилось забавное видео

В Великобритании прошел чемпионат по подводному плаванию в канаве

В Великобритании провели необычное соревнование: десятки людей приняли участие в мировом чемпионате по подводному плаванию в канаве. Ширина канавы – всего один метр, а соревнования проводят уже 34 года подряд.

Условия простые: проплыть как можно быстрее дистанцию в 110 метров. В этом году на это согласились 176 участников. Готовились, как к настоящему подводному плаванию: с ластами и водолазными масками, не забывая и о хорошем настроении.

"Думаю, я буду держать руки по бокам и болтать ластами, как сумасшедший. И постараюсь ползти при этом, как червь", – говорит участник чемпионата Иннес Кроссли.

Какую бы тактику не избрал тот или иной участник – его искренне подбадривают по обе стороны канавы. И только немного передохнув, участники делятся впечатлениями.

"Очень противно, очень грязно, очень много травы и водорослей – это самая большая проблема. Но, Боже мой, какое же это весело!" – говорит участница чемпионата Анне Дженсон.

Это сначала весело, убеждает двукратный чемпион Нейл Руттер. Но когда ты уже почувствовал вкус победы, защищаешь титул изо всех сил, как в настоящем спорте.

"Ох, я нервничаю, если честно. Последние два раза действительно было смешно. А вот сейчас у меня в животе холодок. Давайте пообщаемся через минутку", – говорит чемпион соревнований Нейл Руттер.

Чтобы победить в мировом первенстве в третий раз подряд, Нейлу понадобилась всего одна минута и 20 секунд.

"В большом спорте, если бежите дистанцию в 400 метров, то последние метры преодолеваете из последних сил. Это – что-то похожее, вы же дышите через трубку. Не на полную, как на суше. И конец дистанции – это жесткий вызов", – признался чемпион мира по плаванию в канаве Нейл Руттер.

Но мировой рекорд Нейлу побить не удалось: не хватило трех секунд. Но чемпион считает, что это не беда: ведь следующем году будет у него будет очередной шанс стать лучшим в этом виде спорта.

Напомним, ранее президент Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, который оконфузился на декабрьском саммите Евросоюза, снова рассмешил журналистов. Курьез произошел на совместной пресс-конференции с первым словацким президентом-женщиной Зузаной Чапутовой, где журналистов заинтересовала тема ее нарядов.

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