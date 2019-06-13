В Британии прошел первый тур выборов нового премьера: известно имя лидера

Тори отсеяли троих участников гонки, оставив шансы только мужчинам

Борис Джонсон. Фото: AFP

Члены Консервативной партии Великобритании отсеяли троих участников гонки за лидерство в политической силе , которая началась после отставки премьер-министра королевства Терезы Мэй.

Как сообщила Шерил Гиллан из отвечающего за назначение лидеров тори Комитета 1922, из десяти кандидатов заручиться поддержкой 17 депутатов-консерваторов (5% от численности фракции в Палате общин) удалось лишь семерым.

Лидерами голосования стали экс-глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон (117 голосов), его преемник Джереми Хант (43) и министр окружающей среды, продовольствия и сельскохозяйственного развития Майкл Гоув (37).

Примечательно, что борьбу за лидерство консерваторов продолжают лишь мужчины. За единственных представительниц прекрасного пора - экс-министра труда и по делам пенсий Эстер Маквей и бывшего лидера Палаты общин Андреа Лидсом – проголосовали лишь 9 и 11 парламентариев-тори соответственно.

Не удалось набрать достаточно голосов и бывшему заместителю министра финансов Марку Харперу – его поддержали лишь 10 однопартийцев.

Второй раунд голосования, в котором проходной барьер повысится до 33 голосов, состоится 18 июня.

Предполагается, что имя нового лидера партии и правительства станет известно к концу июля.

Напомним, что официально должность лидера британских консерваторов Тереза Мэй покинула 7 июня, однако правительство королевства она продолжит возглавлять до тех пор, пока ей не подыщут замену.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии прошел первый тур выборов нового премьера: известно имя лидера". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"