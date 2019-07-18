Сделать стартовой
25,86
29
УКР
Главная Больше  Мировые новости Больше  Евросоюз

В Британии разделили сиамских близнецов, сросшихся головами

18 июля, 11:00

Сестры Сафа и Марва из Пакистана провели в операционных совокупно более 50 часов


Британские врачи разделили сиамских сестер-близнецов, сросшихся головами. Операции, которые стали одними из самых сложных в истории медицины, девочкам проводили в несколько этапов. Начали еще в октябре прошлого года, но только сейчас хирурги решились заявить об успехе.

Заплаканная мама целует своих девочек Сафу и Марву, и дети отправляются на операцию, от которой буквально зависят их жизни. Сестрички из Пакистана родились с одной головкой на двоих. Обычно такие дети живут не более суток. А девочкам уже два года. За сложнейшую операцию взялись хирурги из детской больницы Лондона.

"Самое важное – успешно отделить мозг, а затем реконструировать череп, чтобы в итоге мы получили двух полноценных людей", – говорит пластический хирург Дэвид Данауэй.

Прежде чем взяться за нож, медики тренировались на модели головы близнецов, сделанной на 3D-принтере. Уже во время реальной операции девочкам разделили мозг и артерии, затем взялись за вены. В целом в операционных сестры провели 50 часов, а занимались ими сотня врачей.

"Они делают успехи. В течение последних 10 месяцев прошли курс интенсивного лечения. Сейчас выздоравливают. Еще несколько рано говорить, каким будет их будущее, но мы настроены оптимистично", – говорит нейрохирург Овейс Джилани.

На днях малышек выписали из больницы, и теперь у них – две отдельных детских коляски и надежда на отдельные жизни. На родину родители планируют вернуться в следующем году, когда дети закончат курс реабилитации.

Напомним, в прошлом году австралийские хирурги также подарили сиамским близнецам из Бутана новую жизнь, успешно разделив их в одной из клиник Мельбурна.

Кроме того, мы писали, что еще несколько лет назад аналогичную операцию провели в Риме и разделили сестер-алжирок, которые срослись в районе брюшной полости и груди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Тег Великобритания, Лондон, ребенок, близнецы, операция, хирург, доктор, хирургия, сиамские близнецы

Вы сейчас просматриваете новость " В Британии разделили сиамских близнецов, сросшихся головами". Другие Евросоюз смотрите в блоке "Последние новости"

Источник:

Сегодня

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Орфографическая ошибка в тексте:
Послать сообщение об ошибке автору?
Сообщение должно содержать не более 250 символов
Выделите некорректный текст мышкой
Спасибо! Сообщение отправлено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Индии родились сиамские близнецы с одним лицом на двоих

27 апреля 2016, 03:37

В Индии родились сиамские близнецы непонятного пола

22 сентября 2017, 07:48

32-летняя мама родила двоих детей самостоятельно

Жизнь сиамских близнецов после разделения: невероятные фото

15 июня 2018, 13:12

Родители узнали о болезни детей во время УЗИ

Две головы на одно тело: в Индии родился чудо-ребенок

2 ноября 2017, 12:07

Врачи установили, что дети весом 3,7 кг имеют свои легкие и сердце

Ани Лорак обескуражила поклонников новостью

Назван смертельно опасный продукт, его мы употребляем каждый день

Могут ли мужчины и женщины быть просто друзьями

Топ-5 качеств привлекательной женщины, по мнению мужчин

Что лечит калина в организме человека

Джулия Робертс раскрыла правду об истинном финале "Красотка"

Сериал "Чернобыль" угодил в громкий скандал

Чем можно заразиться в салоне красоты и как себя уберечь

Названа возможная причина гибели цивилизации майя: кукуруза

7 комнатных растений с мощной любовной энергетикой

15 красавиц российского кино

Известные личности, ставшие жертвами репрессий в СССР

Прогноз Минэкономики: что будет, если зарплаты украинцев заметно подрастут

Вчера, 07:51

В правительстве назвали размер средних зарплат на ближайшие 4 года

"Оккупационные войска России покинули хорошо оборудованные позиции": интервью с командующим ООС

Вчера, 07:27

6 мая произошла ротация в руководстве Операции объединенных сил. С какими проблемами столкнулся новый командующий, узнавал сайт "Сегодня"

В Украине бедняков меньше, чем во Франции: где проходит "черта бедности"

16 июля, 07:37

Сами себя бедными считают только 10% украинцев

Туристический бум в Чернобыле привел к тому, что из него решили сделать бренд: что будет с зоной

16 июля, 07:00

Власти планируют проложить водную трассу в зоне отчуждения

Дженнер открыла бутылку ногой

Фанаты раскритиковали фигуру Джейсона Момоа

Наталья Могилевская показала фото возлюбленного
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь