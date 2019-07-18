В Британии разделили сиамских близнецов, сросшихся головами

Сестры Сафа и Марва из Пакистана провели в операционных совокупно более 50 часов

Британские врачи разделили сиамских сестер-близнецов, сросшихся головами. Операции, которые стали одними из самых сложных в истории медицины, девочкам проводили в несколько этапов. Начали еще в октябре прошлого года, но только сейчас хирурги решились заявить об успехе.

Заплаканная мама целует своих девочек Сафу и Марву, и дети отправляются на операцию, от которой буквально зависят их жизни. Сестрички из Пакистана родились с одной головкой на двоих. Обычно такие дети живут не более суток. А девочкам уже два года. За сложнейшую операцию взялись хирурги из детской больницы Лондона.

"Самое важное – успешно отделить мозг, а затем реконструировать череп, чтобы в итоге мы получили двух полноценных людей", – говорит пластический хирург Дэвид Данауэй.

Прежде чем взяться за нож, медики тренировались на модели головы близнецов, сделанной на 3D-принтере. Уже во время реальной операции девочкам разделили мозг и артерии, затем взялись за вены. В целом в операционных сестры провели 50 часов, а занимались ими сотня врачей.

"Они делают успехи. В течение последних 10 месяцев прошли курс интенсивного лечения. Сейчас выздоравливают. Еще несколько рано говорить, каким будет их будущее, но мы настроены оптимистично", – говорит нейрохирург Овейс Джилани.

На днях малышек выписали из больницы, и теперь у них – две отдельных детских коляски и надежда на отдельные жизни. На родину родители планируют вернуться в следующем году, когда дети закончат курс реабилитации.

Напомним, в прошлом году австралийские хирурги также подарили сиамским близнецам из Бутана новую жизнь, успешно разделив их в одной из клиник Мельбурна.

Кроме того, мы писали, что еще несколько лет назад аналогичную операцию провели в Риме и разделили сестер-алжирок, которые срослись в районе брюшной полости и груди.

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