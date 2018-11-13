В Британии родителей, назвавших сына в честь Гитлера, посадили в тюрьму

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 Томас и Пататас дали своему ребенку имя Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха

Фото из открытых источников
Фото из открытых источников

В Великобритании за участие в запрещенной ультраправой группе National Action (Национальное действие) приговорили супружескую пару, назвавшую своего ребенка в честь Адольфа Гитлера. Об этом в понедельник, 12 ноября, сообщает Reuters.

В частности, указано, что 22-летний Адам Томас и 38-летняя Клаудия Пататас осуждены вместе с 27-летним Даниэлем Богуновичем за членство в организации после того, как делились сообщениями с прославлением Гитлера, а также распространяли свои фото с нацистскими салютами в наряде Ку Клукс Клана.

Отмечается, что трое указанных лиц уже признали себя виновными в членстве в Национальном действии, которое было запрещено правительством после того, как члены этой группы одобрили убийство законодателя Джо Кокса нацистом-одиночкой в 2016 году.

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"После того, как Национальное действие было запрещено, оно ушло в подполье и изменило свое имя, но не исчезло", – заявил представитель прокуратуры Деб Уолш.

По данным суда, Томас и Пататас дали своему ребенку имя Адольф, чтобы выразить свое восхищение лидером Третьего рейха.

Ранее в Польше задержали организаторов концерта неофашистских музыкальных групп, который должен был пройти в честь дня рождения Адольфа Гитлера

Также мы писали о заявлении экс-министра иностранных дел великобритании Бориса Джонсона, сравнившего Россию с гитлеровской Германией - обе страны использовали спортивные турниры для собственного пиара.
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