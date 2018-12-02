В Британии российских журналистов заподозрили в шпионаже – СМИ

Сегодня, 12:39

Минобороны приняло немедленные меры и предупредило своих военных по всей стране

Фото: AFP
Фото: AFP

Пока Британия только говорит о готовности нанести киберудар по России, российские журналисты были заподозрены в шпионаже. Съемочная группа российского Первого канала в графстве Беркшир снимала одну из секретных военных баз, после чего Министерство обороны разослало срочные депеши в воинские части по всей стране из-за угрозы шпионажа. Об этом сообщает The Daily Mail.

21 ноября корреспондент телеканала Тимур Сиразиев и оператор Дмитрий Волков были замечены возле 77-й армейской бригады – секретного подразделения британской армии, которое работает с MI5, MI6 и SAS в области кибербезопасности. Они якобы снимали репортаж и находились прямо возле ограждения базы. Камеры засекли их присутствие. Они вплотную подъезжали к территории базы, были замечены возле казарм, Оказалось, что сьемку оператор Волков вел из заднего сиденья автомобиля. Любопытно, что на следующий день в эфире Первого канала вышел сюжет о британской "фабрике троллей под Лондоном".

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В итоге последовала молниеносная реакция Министерства обороны и командование разведки начало расследование действий россиян, разослав официальное предостережение для командиров всех военных частей Великобритании. Войска получили приказ срочно связаться с полицией, если они заметят репортера и оператора из России вблизи военных объектов (в Британии военные не имеют права задерживать людей, а только полиция). В сообщении говорится, что солдатам запрещается подходить к российским журналистам и не рекомендуется вступать в беседу с ними.

Сообщение Минобороны Британии в воинские части.

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В свою очередь директор Центра исследований безопасности и разведки в Университете Букингема профессор Энтони Глис несомневается, что это был шпионаж в исполнении Сиразиева и Волкова, поэтом призвал спецслужбы Британии уделить внимание деятельности российского СМИ.

По его мнению, з этим "шпионажем" стоит президент РФ Владимир Путин, который через своих журналистов за границей ищет слабые мест у британцев

Ранее глава Министерства иностранных дел Джереми Хант заявлял, что Британия намерена уничтожить российскую сеть ГРУ. По его совам, что Россия должна заплатить высокую цену за свои действия.

В тем временем Великобритания выступила за ужесточение санкций против России из-за агрессии на Азове. Премьер-министр этой страны Тереза Мэй призвала Кремль освободить пленных украинцев и вернуть корабли.
Россия, журналисты, Минобороны, шпионаж, британия

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