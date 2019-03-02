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В Британии самолет чуть не взлетел с опущенными трапами

Сегодня, 18:39

Во время разгона для взлета пассажиры услышали удар со стороны самолета, после чего он остановился

Фото: Flickr
В Британии самолет чуть не взлетел с опущенными трапами //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c7/ab0/fa2/5c7ab0fa27c4c.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c7/ab0/fa2/5c7ab0fa27c4c.jpg Евросоюз Во время разгона для взлета пассажиры услышали удар со стороны самолета, после чего он остановился

Очевидцами очень опасного происшествия стали пассажиры австрийского лоукостера Laudamotion, когда лайнер Airbus A320 авиаперевозчика едва не взлетел с раскрытыми трапами для эвакуации.

Как сообщает Associated Press, инцидент произошел вечером 1 марта в лондонском аэропорту Станстед с рейсом, который направлялся в Вену.

По словам пассажиров, во время разгона для взлета они услышали удар со стороны самолета, после чего он остановился.

Как видно на видео, снятых после случившегося, у лайнера были раскрыты трапы для эвакуации.

В то же время, авиаперевозчик утверждает, что взлет был прерван из-за проблем с двигателем.

По данным администрации аэропорта, в результате случившегося восемь человек получили незначительные травмы.

После ЧП рейсы из Станстед были задержаны в течение почти трех часов, а рейсы, которые прибывали, перенаправлялись в другие аэропорты.

Напомним, что в прошлом году 100% акций Laudamotion были выкуплены крупнейшим лоукостером Европы Ryanair.

Мы также писали, что прошлым летом из-за резкого падения давления в салоне во Франкфурте экстренно приземлился самолет Ryanair.

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Тег авария, Великобритания, Лондон, самолет, лайнер, Laudamotion

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