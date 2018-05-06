В Британии самолет Первой мировой войны аварийно сел на пляж

В Британии легкомоторный самолет времен Первой мировой войны совершил аварийную посадку прямо на пляж.

Отмечено, что пилот был вынужден импровизировать, когда двигатель его самолета 1930-х годов отказал в воздухе у побережья в графстве Девон.

"Самолет начал быстро терять высоту, а пилот и его пассажирка в отчаянии искали, куда бы посадить его. Пассажирка самолета отчаянно махала из окна людям на пляже, прося их освободить место для посадки", – говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате инцидента, который сняли на камеру, никто не пострадал, а сам самолет остался невредимым.

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Также стало известно, что пара полетом на раритетном самолете отмечала столетие завершения Первой мировой войны.

Напомним, в США пассажирский самолет совершил аварийную посадку на автостраду.

Ранее из-за проблем с двигателем пассажирский самолет Аэробус А-330 авиакомпании "Delta" совершил вынужденную посадку в маленьком городке Канады.

Кроме того, легкомоторный самолет Cessna, приземлившийся вечером 18 октября на шоссе на окраине города Сент-Питерсберг, столкнулся с двумя автомобилями. По данным полиции, в результате необычного ДТП пострадали пять человек. Троим из них, в том числе пилоту и пассажиру самолета, потребовалась госпитализация.