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В Британии сменился лидер на пост премьера

24 июня, 13:33

Из-за семейного скандала Борис Джонсон потерял статус фаворита гонки за кресло главы правительства

Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Hannah McKay
Борис Джонсон. Фото: REUTERS/Hannah McKay.

Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который является одним из лидеров гонки за кресло лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра королевства, потерял значительную часть поддержки.

Причиной этого, как ни странно, стала его личная жизнь, а именно ссора с сожительницей Кэрри Саймондс. Как мы уже писали, утром 21 июня соседи пары записали на аудио звуки ударов и женские крики, которые слышались из их дома в Лондоне. После случившегося к Джонсону и Уиллер приехали полицейские, но признаков правонарушения обнаружить не удалось.

Сам Джонсон не стал отвечать на вопросы о произошедшем и предложил журналистам общаться только о политике. Такая реакция не устроила не только противников бывшего мэра Лондона, но и даже некоторых его однопартийцев.

В частности, по словам экс-министра иностранных дел Алана Дункана, у Джонсона теперь "большой знак вопроса над головой". Его слова подтверждает опрос.

В частности, согласно данным издания Mail on Sunday, Борис Джонсон потерял лидерство на должность главы правительства среди всех избирателей. Сейчас его поддерживают 29% британцев, а его соперника Джереми Ханта – 32%.

Однако среди сторонников Консервативной партии ему все еще удается удерживать первое место – 45% против 34% за Ханта. 

Решающий тур голосования состоится в конце июля. В нем примут участие 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которые и определят имя будущего лидера партии.

Напомним, что Джонсон и Хант остались последними претендентами на должность преемника Терезы Мэй, которая в прошлом месяце объявила о своей отставке​​​​. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез.


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Тег Великобритания, Лондон, премьер-министр, Борис Джонсон, джонсон

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