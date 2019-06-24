В Британии сменился лидер на пост премьера
Из-за семейного скандала Борис Джонсон потерял статус фаворита гонки за кресло главы правительства
Бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон, который является одним из лидеров гонки за кресло лидера Консервативной партии и, соответственно, премьер-министра королевства, потерял значительную часть поддержки.
Причиной этого, как ни странно, стала его личная жизнь, а именно ссора с сожительницей Кэрри Саймондс. Как мы уже писали, утром 21 июня соседи пары записали на аудио звуки ударов и женские крики, которые слышались из их дома в Лондоне. После случившегося к Джонсону и Уиллер приехали полицейские, но признаков правонарушения обнаружить не удалось.
Сам Джонсон не стал отвечать на вопросы о произошедшем и предложил журналистам общаться только о политике. Такая реакция не устроила не только противников бывшего мэра Лондона, но и даже некоторых его однопартийцев.
В частности, по словам экс-министра иностранных дел Алана Дункана, у Джонсона теперь "большой знак вопроса над головой". Его слова подтверждает опрос.
В частности, согласно данным издания Mail on Sunday, Борис Джонсон потерял лидерство на должность главы правительства среди всех избирателей. Сейчас его поддерживают 29% британцев, а его соперника Джереми Ханта – 32%.
Однако среди сторонников Консервативной партии ему все еще удается удерживать первое место – 45% против 34% за Ханта.
Решающий тур голосования состоится в конце июля. В нем примут участие 160 тыс. рядовых членов Консервативной партии, которые и определят имя будущего лидера партии.
Напомним, что Джонсон и Хант остались последними претендентами на должность преемника Терезы Мэй, которая в прошлом месяце объявила о своей отставке. Выступая перед журналистами на Даунинг-стрит, она не смогла сдержать слез.
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