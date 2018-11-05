В Британии сожгли гигантского "Бориса Джонсона"

Участники ежегодного фестиваля подшутили над экс-главойы Форин-офиса за его скандальные выходки

Бывший министр иностранных дел Великобритани Борис Джонсон стал "жертвой" традиционного празднования ночи Гая Фокса в Великобритании.

В ночь на 4 ноября гигантское чучело политика сожгли на празднике в британском городе Эденбридж, где таким образом каждый год отмечают "пороховой заговор" – неудачный теракт в парламенте Соединенного Королевства в 1605 году.

Организаторы мероприятия определяют личность для сожжения за скандальные "заслуги". Так, в прошлом году этой "чести" на праздновании удостоили голливудского продюсера Харви Вайнштейна, а в 2016-ом – президента США Дональда Трампа.

В этом же году построили 11-метровую фигуру экс-главы Форин-офиса, соединив в нем все "запоминающиеся" черты внешности Джонсона: из-за любви к велосипедам на него "надели" шлем, а агитацию за выход Великобритании из ЕС отразили в торте цветов флага Евросоюза, который он держит в одной руке, и кусок торта цветов флага Соединенного Королевства.

Кроме того, дизайнеры напомнили о зачастую неопрятном внешнем виде бывшего мэра Лондона вылезшей рубашкой и гавайскими шортами.

Напомним, что 4 ноября накануне 39-ой годовщины захвата американского посольства в Иране в столице Исламской республики сожгли чучело президента США Дональда Трампа.

Также мы писали о чучеле президента России Владимира Путина, которое, завернув в "флаги" террористов "Л-ДНР", сожгли на демонстрации в Киеве этим летом.