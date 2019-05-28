В Британии учительница влюбилась в бездомного и изменила его жизнь

Женщина помогла возлюбленному стать садовником и наладить отношения с его отцом

Фото: Pixabay

В английском городе Клиторпс, графство Линкольншир, женщина влюбилась в бездомного и помогла ему "встать на ноги". Об этом сообщает издание The Mirror.

38-летняя учительница Кэти Николь вспоминает, как проходила мимо Гарднера Джона и решила с ним пообщаться. "Я присела к нему и спросила: "Какая у тебя история?" С этого все и началось", — объяснила она. Бездомный показался Николь добродушным и умным мужчиной, и она стала приходить к нему каждый день.

Вскоре британка начала оставлять в его ботинках любовные послания, а в ответ получала поэмы. "Он сказал, что хочет изменить свою жизнь. Мы решили, что воплотим все планы вместе", — рассказывает Николь. Джон признался, что провел 2,5 года в тюрьме за нападение на мужчину, с которым изменяла его бывшая возлюбленная. Британец прожил на улице полтора года и страдал от наркотической зависимости.

Спустя два месяца общения Николь пригласила Джона к себе домой, чтобы тот смог принять душ и привести себя в порядок. Она сделала ему стрижку и угостила жареным цыпленком. Еще через месяц они начали встречаться, их отношения длятся уже восемь месяцев. За это время женщина поддерживала безработного британца и помогла ему стать садовником.

Николь организовала молодому человеку встречу с отцом, которого тот не видел 25 лет.

Джон утверждает, что невероятно благодарен британке за все, что она для него сделала. "Я грезил о таком во снах, когда спал на пляже. Я был уверен, что не буду жить на улице до конца моих дней. Спасибо Кэти за осуществление моей мечты", — заключил он.

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