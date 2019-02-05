ФОТОФАКТ. В Британии вандалы разгромили могилу "отца коммунизма"
Вандалы выбили имя и годы Карла Маркса и его супруги Женни фон Вестфален с мраморной таблички на монументе
Правоохранительные органы британской столицы расследуют акт вандализма на на Хайгейтском кладбище, где на минувших выходных неизвестные осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса и его супруги Женни фон Вестфален, похороненной вместе с ним.
"Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! Он выглядит так, как будто его били молотком. Это исторический памятник I cтепени, и так обращаться с нашим наследием недопустимо", — сообщила администрация кладбище в Twitter.
Как отмечается, "целенаправленной атаке" подверглась мраморная табличка – были выбиты имя и годы автора "Капитала" и его жены.
Администрация кладбища уведомила о случившемся полицию и пообещала как можно скорее вернуть монументу первоначальный вид, хоть остается и неясным, поддается ли он реставрации.
Напомним, ранее российский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который похоронен на кладбище в Мюнхене.
Также мы писали об осквернении могилы знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве – исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент.
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