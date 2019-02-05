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ФОТОФАКТ. В Британии вандалы разгромили могилу "отца коммунизма"

Вчера, 19:39

Вандалы выбили имя и годы Карла Маркса и его супруги Женни фон Вестфален с мраморной таблички на монументе

Фото: Flickr
В Британии вандалы разгромили могилу "отца коммунизма" //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c5/9ca/989/5c59ca98919d2.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c5/9ca/989/5c59ca98919d2.jpg Евросоюз Вандалы выбили имя и годы Карла Маркса и его супруги Женни фон Вестфален с мраморной таблички на монументе

Правоохранительные органы британской столицы расследуют акт вандализма на на Хайгейтском кладбище, где на минувших выходных неизвестные осквернили могилу немецкого философа Карла Маркса и его супруги Женни фон Вестфален, похороненной вместе с ним.

"Мемориал Карла Маркса осквернен вандалами! Он выглядит так, как будто его били молотком. Это исторический памятник I cтепени, и так обращаться с нашим наследием недопустимо", — сообщила администрация кладбище в Twitter.

Как отмечается, "целенаправленной атаке" подверглась мраморная табличка – были выбиты имя и годы автора "Капитала" и его жены.

Администрация кладбища уведомила о случившемся полицию и пообещала как можно скорее вернуть монументу первоначальный вид, хоть остается и неясным, поддается ли он реставрации.

Напомним, ранее российский пропагандист Грэм Филлипс надругался над могилой лидера Организации украинских националистов Степана Бандеры, который похоронен на кладбище в Мюнхене.

Также мы писали об осквернении могилы знаменитой писательницы Леси Украинки на Байковом кладбище в Киеве – исчезли бронзовые гирлянды, которые украшали постамент.

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Тег Великобритания, кладбище, коммунизм, вандализм, могила, Карл Маркс

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