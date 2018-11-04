В Британии восемь детей получили травмы на надувной горке

В городе Уокинг в Великобритании произошел инцидент с надувной горкой, в результате которого пострадали восемь детей, сообщает BBC News.

Как пишет издание, во время запуска фейерверка горка неожиданно сдулась, из-за падения дети получили травмы, при этом травмы шести из них оцениваются как "потенциально серьезные". Всего же в травмпункты были доставлены восемь детей.

Парк был эвакуирован около 20:00 в субботу (00:00 воскресенья по Киеву), а пиротехническое шоу было отменено.

Фото: Соцсети

Напомним, в июле 2018 года в Великобритании лопнувший от жары батут убил ребенка. Четырехлетнюю девочку подбросило в воздух на высоту 7 метров, после чего она рухнула за землю.

Напомним, ранее сайт "Сегодня" сообщал, что в США при обрушении надувной горки пострадали почти 20 школьников.

Как мы писали ранее, в Одессе 5-летний мальчик погиб после игры на надувной детской горке, расположенной в парке Горького.