В Британии задержали пять человек по подозрению в терроризме: подробности

Полиция провела обыски в квартирах по нескольким адресам в Манчестере, Лондоне и Питерборо

Фото: REUTERS/Dylan Martinez, Peter Nicholls

Британская полиция задержала в понедельник пять человек по подозрению в террористической деятельности. Об этом говорится в сообщении, распространенном Скотленд-Ярдом.

Одно задержание было произведено в Манчестере, два – на севере Лондона, и еще два – в городе Питерборо, а возраст задержанных молодых людей составляет от 19 лет до 21 года. Четверо подозреваются в подготовке теракта, а еще один, из Питерборо, – в публичном одобрении террористической деятельности.

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Полиция провела обыски в квартирах по нескольким адресам в Манчестере, Лондоне и Питерборо, а следствие возглавляет контртеррористическое подразделение столичной полиции, отмечается в сообщении. Риска для общественной безопасности нет.

Полиция не усматривает связи с терактом, совершенным 29 ноября на Лондонском мосту, в результате которого 28-летний Усман Хан, вышедший из тюрьмы по условно-досрочному освобождению, убил двух человек. В результате перестрелки террорист был убит. Позже, во время обысков его тела, на нем обнаружили муляж "пояса смертника".

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