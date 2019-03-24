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В Британии заговорили об отставке Мэй – СМИ

Сегодня, 04:02

Отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники

Фото: Getty Images
В Британии заговорили об отставке Мэй – СМИ //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/2ea/390/5c92ea3900806.jpg Евросоюз Отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники

В Великобритании на премьер-министра Терезу Мэй усиливается давление из-за неудач, связанных с Brexit. 

Об этом пишет The Times со ссылкой на источники в правительстве, заявляющие, что отставка Мэй на фоне происходящего практически неизбежна. 

В частности, издание ссылается на неназванный источник, по словам которого, британского премьера якобы даже заставили назвать дату отставки. Источник также заявляет об 11 министрах считающих, что Мэй должна уйти в отставку.

"Конец близок. Она (Мэй – Ред.) уйдет через десять дней", — утверждает источник.

По данным издания, отставку Мэй считают неизбежной даже ее ближайшие соратники.

Ранее министр обороны Великобритании Гэвин Уильямсон заявил, что если Brexit будет реализован по "жесткому" сценарию, без соглашения с ЕС, то британские власти приведут в состояние боеготовности 3,5 тыс. военнослужащих на случай возникновения экстренных ситуаций.

В то же время заместитель спикера Палаты общин ЛиндсиХойл посоветовал британским депутатам улучшить личную безопасность, чтобы избежать риска нападения или публичных оскорблений из-за Brexit.

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Тег Великобритания, отставка, ЕС, Мэй, Brexit

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