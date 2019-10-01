В британском Минфине утверждают, что будут готовы к любому варианту Brexit

Мы готовы применить весь арсенал экономических мер в случае необходимости, - заявили в Минфине

Фото: REUTERS/Hannah McKay

Министерство финансов Великобритании подготовит страну ко всем вариантам ее предстоящего выхода из состава Евросоюза. Об этом заявил на съезде Консервативной партии в Манчестере глава британского Минфина Саджид Джавид.

"Казначейство получило от меня задание совместно с Банком Англии подготовить комплексный экономический ответ на Brexit без сделки, чтобы поддержать нашу экономику, — сказал Джавид. — Мы готовы применить весь арсенал экономических мер в случае необходимости. Независимо от того, заключим мы сделку с ЕС или нет, мы будем готовы к выходу из сообщества".

Джавид также объявил о намерении правительства консерваторов увеличить минимальный размер оплаты труда в стране с 8,2 фунтов стерлингов в час (10 долларов по текущему курсу) до 10,5 фунтов в час (13 долларов) к 2024 году. При этом неделей ранее на съезде Лейбористской партии в Брайтоне главные соперники консерваторов пообещали в случае прихода к власти увеличить ту же цифру до 10 фунтов в час.

Консерваторы также намерены выделить 25 млрд фунтов стерлингов (30,7 млрд долларов) на строительство и ремонт дорог и 5 млрд фунтов (6 млрд долларов) на улучшение цифровой инфраструктуры, в первую очередь обеспечение высокоскоростным доступом к интернету тех районов страны, где широкополосная связь до сих пор малодоступна. Дополнительные 220 млн фунтов (270 млн долларов) пойдут на развитие автобусного сообщения.

Ранее сообщалось, чтобританский премьер Борис Джонсон вынужденно сократил визит в Нью-Йорк, где принимал участие в Генеральной Ассамблее ООН, и возвращается в Лондон после того, как Верховный суд принял решение о незаконности его решения о приостановке деятельности парламента, сообщает в среду телеканал Sky News.

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По данным телеканала, перед тем как отбыть из Нью-Йорка, Джонсон, к которому уже звучат призывы подать в отставку, позвонил британской королеве Елизавете II, однако неизвестно, принес ли он ей извинения в связи со сложившейся ситуацией.

"Мы никогда ни при каких обстоятельствах не обсуждаем содержание бесед между премьер-министром и Ее Величеством", – цитирует Sky News слова высокопоставленного представителя британского правительства.

Борис Джонсон заявил во вторник, что его правительство уважает и исполнит решение Верховного суда Соединенного Королевства, признавшего незаконным приостановку работы британского парламента.

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По его словам, основной задачей правительства является осуществление Brexit не позднее 31 октября. С этой целью его кабинет продолжает переговоры с ЕС по заключению нового соглашения о Brexit.

При этом Борис Джонсон не намерен подавать в отставку, после того как Верховный суд Соединенного Королевства признал незаконным его решение. Об этом агентству Рейтер заявил во вторник источник в канцелярии премьера на Даунинг-стрит, 10.

Спикер Палаты общин британского парламента Джон Беркоу, в свою очередь, заявил, что парламент в среду возобновит свою работу после временной приостановки.

По словам спикера, речь идет не о формальной процедуре созыва парламента и начале новой парламентской сессии, а о возобновлении прерванной работы законодательного органа, приостановка которой признана незаконной.

Ранее во вторник 11 судей Верховного суда Соединенного Королевства признали незаконным решение премьер-министра Бориса Джонсона приостановить работу парламента на пять недель вместо одной. Суд фактически признал правоту оппозиционных партий, которые сразу усмотрели в решении премьера отправить парламентариев на каникулы не что иное, как попытку отстранить их от определения хода Brexit.

Напомним, что Джонсон приостановил работу британского парламента 9 сентября. Таким образом, у членов парламента, вернувшихся из принудительного отпуска 14 октября, на принятие решений по Brexit оставалось бы чуть больше двух недель до Brexit, запланированного на 31 октября. В то же время британский премьер неоднократно заявлял, что выведет страну из ЕС даже при отсутствии соглашения с Брюсселем. Однако в парламенте не поддерживают такую позицию главы правительства.

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