В британской армии острая нехватка квалифицированных кадров – доклад

В докладе также отмечается, что в текущем году на службу в британские вооруженные силы поступило недостаточное число женщин и представителей этнических меньшинств

Вооруженные силы Великобритании испытывают существенную нехватку пилотов, инженеров, а также сотрудников по анализу разведывательной информации. Об этом сообщается в опубликованном в среду докладе Комитета британского парламента по вопросу исполнения государственного бюджета, – передает ТАСС.

По его данным, в 2018 году недобор пилотов в британскую армию составил 23% от запланированного числа, инженеров – 17%, а сотрудников по анализу разведывательной информации – 26%.

"В январе 2018 года в вооруженных силах Великобритании был зафиксирован самый большой за последние годы недобор специалистов в регулярную армию, – говорится в докладе. – Это давняя проблема, и ожидается, что до 2022 года вопрос нехватки 8,2 тыс. специалистов не будет решен".

В докладе также отмечается, что в текущем году на службу в британские вооруженные силы поступило недостаточное число женщин и представителей этнических меньшинств.

Нехватка персонала не является единственной проблемой британских ВС. Так, специалисты Национального финансово-ревизионного управления (NAO) в феврале этого года сообщали, что на запланированное в 2017-2027 годах приобретение вооруженными силами Великобритании военных кораблей, реактивных самолетов и подлодок не хватит 21 млрд фунтов стерлингов (почти 30 млрд долларов).

Как сообщалось, Великобританию призвали готовиться к "космическим атакам".

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Тем временем войны XXI века не требуют масштабных военных маневров, а являются соревнованием высокотехнологичного оружия, которое объединено с информационно-разведывательными системами. Поэтому учения "Восток-2018" являются классической "показухой" в духе советских времен, масштабность которой обусловлена недальновидностью кремлевского руководства и подчиненного ему генералитета.