В британской оппозиции требуют второй референдум по Brexit

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников

Фото: AFP

Лидер оппозиционной британской Лейбористской партии Джереми Корбин поддержал изменения в политике относительно Brexit и организацию второго референдума при любых обстоятельствах. Об этом в среду, 19 июня, сообщает Sky News.

"Джереми Корбин сказал своей команде, что пришло время требовать проведения референдума по любому варианту Brexit", – говорится в сообщении.

Это было заявлено в рамках заседания теневого правительства Британии во главе с Корбином. Встречу устроили, чтобы обсудить политику партии по поводу возможного выхода Британии из ЕС.

Корбин сказал, что решение должно включать "реальный выбор" как для противников Brexit, так и для его сторонников, но признал, что организация любого референдума будет зависеть от парламента.

Ранее экс-глава британского МИД Борис Джонсон, которого считают фаворитом предстоящей борьбы за пост нового лидера правящей Консервативной партии и премьер-министра страны, заявил, что Великобритания в любом случае выйдет из Европейского союза 31 октября.

Между тем, Европейская комиссия подтвердила возможность провести Brexit без соглашения и пришла к выводу, что подготовительные меры, принятые Брюсселем на этот случай, не нуждаются в изменениях.

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