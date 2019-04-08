В британской палате лордов дали добро на отсрочку Brexit
Согласно замыслу разработчика законопроекта, премьер-министр обязана назвать новый крайний срок Brexit
В Великобритании палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об это пишет BBC News.
Согласно замыслу разработчика проекта закона Иветт Купер, премьер-министр Тереза Мэй обязана назвать новый крайний срок Brexit. После одобрения ее решения парламентом страны будет передан запрос в Европейский Союз. Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента.
Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.
Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.
В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit.
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