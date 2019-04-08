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В британской палате лордов дали добро на отсрочку Brexit

Вчера, 23:38

Согласно замыслу разработчика законопроекта, премьер-министр обязана назвать новый крайний срок Brexit

Фото: AFP
В британской палате лордов дали добро на отсрочку Brexit //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/66e/816/5c966e8164b03.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/66e/816/5c966e8164b03.jpg Евросоюз Согласно замыслу разработчика законопроекта, премьер-министр обязана назвать новый крайний срок Brexit

В Великобритании палата лордов одобрила законопроект об отсрочке Brexit. Об это пишет BBC News.

Согласно замыслу разработчика проекта закона Иветт Купер, премьер-министр Тереза Мэй обязана назвать новый крайний срок Brexit. После одобрения ее решения парламентом страны будет передан запрос в Европейский Союз. Сейчас проект закона находится в Палате общин парламента.

Напомним, что 29 марта британские депутаты в третий раз отклонили проект сделки, который премьер-министр Тереза Мэй ранее согласовала с европейскими лидерами, таким образом не выполнив условие Евросоюза для отсрочки Brexit до 22 мая.

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Кроме того, как мы уже писали, 3 апреля Палата общин отказалась проводить очередную, третью по счету, серию голосований по альтернативам правительственному проекту соглашения с Брюсселем.


В то же время, сообщалось, что нижняя палата британского парламента приняла законопроект, который призван обязать правительство страны вновь попросить Евросоюз об отсрочке Brexit

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Интерфакс

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