В Брюсселе из-за "бомбы" эвакуируют одно из зданий ЕС

Около полудня поступил звонок о возможности взрыва в вспомогательном здании в Евроквартале

Фото: Flickr

В Брюсселе из-за "бомбы" эвакуируют одно из зданий ЕС //smm.ollcdn.net/i/image_610x343/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg //smm.ollcdn.net/i/image_150x100/media/image/5c9/0e0/d7d/5c90e0d7d6bc5.jpg 2019-03-19T14:30:22+02:00 Евросоюз Около полудня поступил звонок о возможности взрыва в вспомогательном здании в Евроквартале

Правоохранительные органы бельгийской столицы эвакуировали одно из зданий в так называемом Евроквартале – комплексе зданий в Брюсселе, в котором расположены главные политические и дипломатические учреждения ЕС.

Как сообщили в полиции, меры предосторожности были приняты после анонимного звонка об угрозе взрыва, поступившего около полудня 19 марта.

На данный момент здание покинули порядка полусотни человек, а момент полицейские и пожарные устанавливают периметр безопасности. На место происшествия вызвали дополнительные силы безопасности.

Отмечается, что данное здание выполняет вспомогательные функции. Преимущественная часть Евроквартала не была оцеплена, поэтому основные ведомства ЕС – в том числе и Еврокомиссия – продолжают свою работу.

Всего в Евроквартале работают порядка 30 тыс. человек.

Напомним, что в Украине в последнее время стали достаточно ложные минирования распространены. Например, на минувших выходных 62-летнюю жительницу Харьковской области задержали по подозрению в ложном минировании городского совета.

Кроме того, перед этим 23-летнего жителя Харьковской области задержали за ложное минирование Волчанского райотдела.

Кроме того, сообщалось, что 38-летняя жительница Винницы решила "оригинально" отомстить сотрудникам одного из отделений банка после конфликта – сообщила о минировании помещения.

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