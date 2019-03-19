В Брюсселе из-за "бомбы" эвакуируют одно из зданий ЕС
Около полудня поступил звонок о возможности взрыва в вспомогательном здании в Евроквартале
Правоохранительные органы бельгийской столицы эвакуировали одно из зданий в так называемом Евроквартале – комплексе зданий в Брюсселе, в котором расположены главные политические и дипломатические учреждения ЕС.
Как сообщили в полиции, меры предосторожности были приняты после анонимного звонка об угрозе взрыва, поступившего около полудня 19 марта.
На данный момент здание покинули порядка полусотни человек, а момент полицейские и пожарные устанавливают периметр безопасности. На место происшествия вызвали дополнительные силы безопасности.
Отмечается, что данное здание выполняет вспомогательные функции. Преимущественная часть Евроквартала не была оцеплена, поэтому основные ведомства ЕС – в том числе и Еврокомиссия – продолжают свою работу.
Всего в Евроквартале работают порядка 30 тыс. человек.
Напомним, что в Украине в последнее время стали достаточно ложные минирования распространены. Например, на минувших выходных 62-летнюю жительницу Харьковской области задержали по подозрению в ложном минировании городского совета.
Кроме того, перед этим 23-летнего жителя Харьковской области задержали за ложное минирование Волчанского райотдела.
Кроме того, сообщалось, что 38-летняя жительница Винницы решила "оригинально" отомстить сотрудникам одного из отделений банка после конфликта – сообщила о минировании помещения.
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